- Publicidad -

El gobierno provincial y los gremios ADOSAC y AMET se reencontraron este jueves en la mesa de paritarias donde se ofreció un 16,8% escalonado a diciembre para el sector.

Los gremios rechazaron la propuesta y se espera un nuevo encuentro para el próximo martes 23 de junio a las 16 horas en la sede del Ministerio de Trabajo.

Desde el Ministerio de Economía informaron que “el contexto macroeconómico y fiscal que tenemos en la provincia es complejo. Somos un país federal y dependemos de la coparticipación nacional”.

- Publicidad -

La propuesta salarial implica un 10% para el mes de julio, un 1% en agosto, 1% en setiembre, 1% en octubre, 1,5% en noviembre y, 1,5% en diciembre.

Además, consideraron que la propuesta toma en cuenta los indicadores oficiales elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para tomar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual.

“La evolución del IPC nos indica que la canasta básica hoy está en $1.498.741. Esta canasta la mide el INDEC y son los índices oficiales y reglamentarios que nosotros tomamos” aseguraron durante el encuentro.

Desde ADOSAC rechazaron la oferta y señalaron que se debe tener en cuenta el valor de la Canasta Básica que registra la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia.

Según el gremio, el salario docente debería acercarse al $1.900.000, y reclamaron además la devolución de los descuentos por día de paro. (Agencia OPI Santa Cruz)