El pasivo ambiental subterráneo. Las Heras, la ciudad que flota en petróleo y en desechos petroleros, algo de lo que nadie habla (informe IV)

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Prosiguiendo con los informes relacionados con la cantidad de pozos activos y abandonados que existen en el subsuelo santacruceño, especialmente en zona norte y particularmente en Las Heras, vamos a referirnos brevemente a la situación del pasivo ambiental que ha dejado YPF empresa la cual ha perforado y explotado los últimos 25 años estas áreas hoy pobladas y sobre las cuales se han extendido los ejidos urbanos, debido, especialmente, a la falta de organización urbana, planificación por parte de los intendentes que han puestos por encima del interés de la salud de la población, los intereses inmobiliarios y la necesidad de extender los loteos en tierras donde proliferan las perforaciones petroleras, muchas de las cuales están activas y otras abandonadas, constituyendo un verdadero problema a mediano y largo plazo.

Te puede interesar: Mapa de pozos petroleros activos y abandonados en los alrededores y bajo la ciudad de Las Heras (Informe III)

En este punto cabe resaltar que en general cuando se habla de “pasivo ambiental”, el discurso oficial y los reclamos se centran en los impactos “visibles” porque son los que se ubican en la superficie del terreno, sin embargo, debajo de la tierra, ese pasivo es dos o tres veces más importante y no solo que nunca fue saneado, sino que ni siquiera ha sido tratado convenientemente para erradicar los peligros a largo plazo producto de las filtraciones, el cierre defectuoso de los ductos o en gran parte por la falta de cierre de esos ductos.

- Publicidad -

Todos los actores involucrados conocen con precisión estos problemas y sus consecuencias; estos son, el Gobierno provincial, la empresa YPF y el Sindicato de Petroleros Privados. Obviar públicamente este tema, ocultarlo y centrarse solo en discutir un “pasivo ambiental” incompleto y acotado a los impactos en superficie, es parte de la corrupción estatal/empresaria/sindical a la que hemos hecho alusión en muchos informes anteriores, pues si nosotros lo sabemos, solo realizando una investigación periodística y basándonos en datos oficiales y de público conocimiento ¿Cómo es posible que los estamentos gubernamentales no lo informen? ¿Cómo puede ser que el sindicato no reclame? y ¿Por qué la empresa YPF no lo declara?. Sencillamente, porque son sectores a los cuales les conviene mantenerse en silencio por acuerdos espurios y miles de millones de dólares involucrados en las maniobras de producción, abandono y saneamiento.

Las Heras: Perforaciones de pozos convencionales y recurso no informados

El objetivo, entonces, es ocultar la verdad, confiando en que esa verdad seguirá silenciada hasta que, claro, sucede un hecho como el ocurrido en Lasa Heras hace dos semanas, que pone en riesgo la vida de sus habitantes y allí, ante el hecho consumado, como no hay quien denuncie, ni pida y mucho menos exija, todo queda reducido al hecho del momento, confiando que con el correr del tiempo, todo será una anécdota.

Lo que se le debe pedir a YPF y conocer del subsuelo

Sin duda las autoridades de gobierno si realmente se interesen en resolver el grave problema de la contaminación por hidrocarburos, en este caso en el subsuelo de la localidad de Las Heras, pero que aplica para Koluel Kaike, Cañadón Seco y Pico Truncado deberían centrarse en (al menos) las siguientes acciones:

Solicitarle a YPF que aporte las coordenadas de cada pozo dentro del ejido urbano de Las Heras. Solicitar al municipio de Las Heras y realizar las consultas en los archivos de la provincia, para corregir en el futuro, las proyecciones que se tengan sobre la extensión del ejido urbano, los proyectos urbanísticos en carpeta (si los hubiera) y enlazar esta información con la preexistente de pozos , las condiciones de los mismos y la ubicación exacta para evitar los desarrollos urbanísticos como se han realizado hasta la fecha, más las previsiones necesarias de perforaciones futuras en zonas aledañas. Ubicación y trazabilidad, dentro del ejido urbano de la ciudad, de oleoductos, gasoductos, acueductos, cañerías de operación secundarias y cañerías de los pozos abandonados que llegan hasta las baterías donde aportaban. Solicitar, actualizados, todos los trazados que están registrados en YPF, las coordenadas de esos trazados (X-Y) con metros y tipos de caños, porque ese pasivo ambiental no se ha levantado, permanecen enterrado, los caños se corroen, se perforan, pierden y contaminan de manera silenciosa acuíferos, napas freáticas y la tierra afectando la vida humana y hasta los cultivos, porque se transforman en reservorios de químicos, agua contaminadas y gases encapsulados, que pueden reventar y generar un desastre. Solicitarle a YPF agregue los datos y la información precisa sobre la existencia de tendidos eléctricos subterráneos, dado que los pozos tenían conexiones eléctricas subterráneas para el funcionamiento de los motores que funcionan con energía eléctrica. Otro elemento fundamental que debe informar la empresa es la ubicación correcta de las piletas de inyección que utilizó como repositorio de los residuos de perforación (aprox. 25 a 30 mts) y el estado actual de esas locaciones. Otro aspecto fundamental es la ubicación satelital de cada Batería, las bases y estado de las cañerías de los llamados colectores intermedios, en el caso de producción y si se trata de recuperación secundaria debe determinarse satélites de inyección, cañerías de inyección hacia los pozos inyectores actuales y abandonados. Todo esto debe ser hecho por el departamento Legal de YPF, para que no sea cuestionado ni recurrido por nadie. Debe dársele un sustento legal firme para que no pueda ser objetado. De acuerdo a los procedimientos legales establecidos, cada pozo que se abandonó debe contar con un expediente de seguimiento del mismo (como si se tratara de una ficha de antecedentes de una persona) y allí deben constar todos los trabajos realizados, la operatividad en su vida útil (trazabilidad de su vida útil) y si está abandonado desde cuándo y en qué condiciones se encuentra; la fotografía de cada pozo abandonado y las actuales condiciones, dado que hay distintas categorías del estado de un pozo, las cuales repetimos acá, pero son parte del informe anterior:

Las Heras: perforaciones activas en la ciudad y la zona

A: abandonado; EEF: Extracción Efectiva. Está en producción, aporta petroleo, está en producción; EER: En Espera; IA-PT: Inyector de Agua Parado Transitoriamente; AA: A Abandonar (o lo abandonan definitivamente con acciones como sellar/soldar la cabeza de pozo, cortar la cañeria, tec); RRSA: Se encuentran en Reserva de Recuperación Secundaria (pueden se incorporados como productores de petróleo); PT: Parado Transitorio (pozos que los ponen a trabajar por dia o periodos cortos); EIE El: Inyección Efectiva. (Agencia OPI Santa Cruz)