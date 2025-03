Las Heras está en peligro desde hace mucho. Camino y Carambia lotearon barrios sobre una verdadera bomba de tiempo (Informe II)

- Publicidad -

Las Heras empezó como un campamento petrolero, se fue expandiendo sin planificación ni control y los problemas, con el tiempo, surgen de la construcción de viviendas en zona de los pozos abandonados (y activos), muchos de los cuales se encuentran en los loteos que hizo el ex intendente José Carambia y previo a él Teodoro Camino.

OPI entrevistó a un poblador de Las Heras quien hace muchos años trabaja en YPF y nos ilustró sobre las causas que han generado este incidente en la madrugada del domingo, donde los vientos podrían haber ocasionado una tragedia, debido a la dispersión del gas sulfhídrico que fue expulsado de las tuberías averiadas en cercanías de los barrios periféricos de la ciudad, hecho que habría agravado mucho más el cuadro crítico al que estuvo expuesta la población; debido al silencio oficial, no se ha podido establecer aún, cuál es el daño material, ambiental y humano ocasionado por el incidente.

“En Comodoro Rivadavia pasó algo similar hace años, todo lo que es la zona del kilómetro 3, el Km5 y los alrededores, eran (y son) todos pozos cerrados o abandonados. Allí la ciudad se fue expandiendo y recuerdo el caso de un hombre de apellido Coronel, jerárquico de YPF, a quien le empezó a salir gas y petróleo en su casa. Lo tuvieron meses en el hotel Lucania Palazzo porque era imposible vivir ahí y hace años también sucedió algo parecido en una escuela de Comodoro” nos relató la fuente, asegurando que en Las Heras, pasa exactamente lo mismo.

De acuerdo a su relato los intendentes han loteado terrenos y generado barrios, en zona de pozos abandonados “Y en la mayoría de los casos las empresas hacen abandono temporario de los pozos, en pozos que deberían hacerlo de manera definitiva, porque no los van a volver a explotar. Lo que pasa es que hacen los cierres temporales porque les resulta mucho más barato que cerrar definitivamente un pozo, donde se deben cementar todo, soldar, vaciar las cañerías, anular los ductos y lleva mucha plata que las empresas no quieren poner y el Estado no lo exige”, nos señaló el vecino de Las Heras, remarcando que el gran pasivo ambiental está en el subsuelo “si arriba hay un pasivo de 2.500 millones de dólares, abajo es de 5.000″, admitió nuestra fuente.

Este es otro tema que abordaremos en un informe posterior, donde en general se habla poco del pasivo ambiental que no se ve y solo se recala en el pasivo más visible como derrames, piletones sin sanear, áreas contaminadas de hidrocarburos o agua empetroladas, pero todo corresponde a lo superficial, mientras gran parte de las consecuencias de esos pozos abandonados, redes subterráneas y ductos en pésimas condiciones, no se evalúan porque están fuera de la vista (y control) de quienes deberían velar por su existencia.

Las Heras sobre un subsuelo ramificado

OPI tuvo acceso a imágenes satelitales con información actualizada de los pozos que rodean el ejido urbano de Las Heras y de aquellos que están dentro de las áreas pobladas, como se puede apreciar en las imágenes.

De la misma manera en la segunda foto satelital, se muestran los ductos que atraviesan la ciudad en el subsuelo, lo cual corresponde a un entramado de cañerías que llevan distintos fluidos y debido a la falta de mantenimiento, constituyen un verdadero peligro para la población, quien, obviamente, es ajena a las circunstancias o bien lo ha “normalizado” en su vida diaria, ya sea por desconocimiento o por ocultamiento de este verdadero mapa del desastre en el cual se asienta todo un pueblo donde los intendentes, los gobiernos provinciales y la propia empresa (YPF) son partícipes necesarios de cualquier incidente que ocurra, tanto con la contaminación de la tierra, como con las consecuencias sobre la salud de las personas que habitan esa localidad, tal lo ocurrido el último domingo a la madrugada. Este modelo se replica en Pico Truncado, Koluel Kaike y Cañadón Seco, localidades que como Las Heras “flotan en pozos de petróleo”.

El mapa 1 señala la cantidad de perforaciones que existe alrededor de Las Heras y dentro de las zonas pobladas. Esto permite visualizar lel número de pozos existentes en la actualidad, lo cual en un tercer informe vamos a clasificar entre los activos, los abandonados y en reserva.

Las Heras está en peligro desde hace mucho. Camino y Carambia lotearon barrios sobre una verdadera bomba de tiempo

Los pozos de color verde, son los pozos convencionales y los blancos aparecen como “no declarados” una deniminación extraña, pero que, indican las fuentes, corresponden a una nomeclatura vieja de perforaciones que no fueron registrada oportunamente.

En el mapa 2 el lector podrá comprender lo que decimos cuando hablamos de Las Heras sobre una bomba de tiempo, debido a la peligrosidad que implica para la población el intrincado ramal de ductos que corren por el subsuelo, tanto de los alrededores de la localidad, como por debajo de las zonas pobladas.

Para interpreta esta foto, el lector debe tener en cuenta:

Las líneas de color azul corresponden a acueductos.

Las líneas de color anaranjada son gasdocutos

Las líneas de color verde corresponden oleoductos

Las líneas de color marrón a poliductos

Las líneas de color negro a “otros”

La existencia de este entramado de ductos llevando distintos productos fluidos líquidos y gaseosos, no serían un problema si existieran las garantías de una responsabilidad empresaria y un férreo control por parte del Estado, pero nada de eso ocurre y así lo hemos demostrado durante muchos años de exponer la falta de controles y exigencias en la práctica, que terminan en situaciones como las ocurrida en Las Heras el día domingo o en Punta Loyola al finalizar el año pasado. Luego del hecho consumado, aparecen las explicaciones, las justificaciones y especialmente, los ocultamientos.

En el próximo informe, abordaremos todo lo concerniente a la forma en que se cierran, abandonan o ponen a producir los pozos, la condiciones en que YPF ha dejado las instalaciones que por años explotó en Santa Cruz y allí aflorarán los verdaderos responsables de la desidia empresaria a la que siempre hacemos mención y la falta de controles de parte de una Secretaría de Energía que desde hace muchos años (más de 25) concentra presupuesto, personal muy bien pago, realiza negocios cruzados y omite controles.

Si algo faltaba, el gobierno de la provincia ahora integró a Fomicruz al negocio petrolero lo cual, vamos a analizar en el marco de este nuevo paradigma petrolero que se presenta en la provincia en el cual el gobierno, el sindicato y CGC junto a YPF, serán los controlantes absolutos de los recursos explotables en Santa Cruz, ya sea en el área del petróleo convencional como el no convencional. (Agencia OPI Santa Cruz)