(Por Rubén Lasagno) – Millones de pesos costó el megaoperativo de rescate de 16 personas en Cóndor Cliff y de acuerdo a manifestaciones del Ministro de Seguridad Pedro Prodomos “se plantea la posibilidad de multar a la UTE Represas Patagonia” por lo que en nuestro primer informe, cuando dimos a conocer la situación de las 16 personas aisladas, dijimos claramente: la UTE no tiene plan de contingencia y plan de evacuación terrestre y muchos menos aérea, ésta última, una alternativa imprescindible por dos condiciones fundamentales: las distancias y el aislamiento.

¿Quién paga el operativo de rescate de los trabajadores de la UTE Represas Patagonia?

Las medidas de seguridad deficientes que posee la empresa constructora de las represas, quedó claramente evidenciada en esta oportunidad, con la copiosa nevada que ha “cerrado las rutas” en la provincia, pero aún en épocas donde no hay nieve, el helicóptero no es un medio de evacuación implementado en una obra que se encuentra en el centro de la provincia, muy alejada de centros urbanos como El Calafate (150 Kms) y/o Piedra Buena (180 Kms), mucho más alejado de Río Gallegos (250 Km) y con la ruta 9 de tierra, ripio. En una emergencia donde el tiempo sea prioritario para salvar una vida, no hay capacidad de respuesta en tiempo y forma.

No ha trascendido, hasta el momento, el costo total del operativo de rescate de las 16 personas aisladas en Cóndor Cliff. Tampoco el Ministro Prodomos dijo cuál será la modalidad de recupero de los gastos (es más, no dijo si lo habrá) y cómo se le facturará a la UTE el combustible, las horas del personal, máquinas y todo el equipo de asistencia y rescate que implicó el operativo multifuerza que convocó a la provincia, mediante Seguridad Vial, Vialidad, Policía, Bomberos, Protección Civil, Brigadistas Forestales y efectivos nacionales como Gendarmería y Ejército Argentino, éste último fue quien aportó el helicóptero HUD que evacuó a cuatro personas aisladas en la estancia Cóndor Cliff.

Nadie paga nada

La sensación es que todo quedará en absolutamente nada. Sin duda el Ministro Prodomos sintió la necesidad de decir algo para encubrir la iresponsabilidad de la UTE Represas Patagonia y armó una declaración de oportunidad donde, en realidad, no dijo nada y en tal sentido, de acuerdo a la experiencia, tampoco va a pasar absolutamente nada.

Todo quedará así hasta la próxima emergencia. Como ha sucedido en el luctuoso accidente de la minera Newmont, donde fallecieron dos personas; nada se resolvió y en una semana la minera siguió produciendo sin que haya quedado claro para la opinión pública nada de lo ocurrido y mucho menos los responsables de las muertes por inseguridad en el yacimiento. Aunque a decir verdad, tampoco hubo quejas y airados reclamos públicos de las familias.

No vemos al gobierno provincial involucrado en las cuestiones de seguridad preventiva en los yacimientos mineros, petroleros o como en este caso, los obradores de las Represas. Sin embargo, cuando las contingencias los exigen, es la provincia la que debe salir al auxilio de las empresas privadas que, como en el caso de la UTE Represas, ha incumplido todos y cada uno los planes de seguridad necesarios para mantener a personas en las locaciones de la obra y solo le interesa y espera la liberación de la nueva Adenda de 500 millones de dólares con los chinos, para seguir la fiesta que vienen teniendo desde el año 2010 a costa del endeudamiento de todos los argentinos y un porcentaje mínimo de las obras construidas. (Agencia OPI Santa Cruz)