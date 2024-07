El Gobierno mantiene firme su posición sobre el déficit cero

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó hoy la postura firme del Gobierno respecto a su compromiso de alcanzar el déficit cero, a pesar de las recientes fluctuaciones en el valor del dólar y las críticas recibidas. En una declaración contundente, Adorni explicó que, cuando se anunció la medida para eliminar el desequilibrio fiscal, el dólar experimentó un aumento, pero aseguró que esto no alterará el plan económico del Gobierno.

“Cuando anunciamos el déficit cero, para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos no creyeron, el dólar se terminó acomodando. Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan o en nuestro camino”, expresó Adorni, refiriéndose a las variabilidades del dólar. Subrayó que las reacciones iniciales del mercado son normales ante cambios significativos en la política fiscal, y que la estabilización del dólar se produjo posteriormente.

Adorni enfatizó que el Gobierno no retrocederá en su plan económico, independientemente de las críticas y la confusión generada por algunos sectores. “Nada tiene que ver el planteo que algunos hacen con nuestra posición y con lo que estamos haciendo. No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante. Se está generando confusión en algo que no hay. El camino es firme”, afirmó.

Estas declaraciones buscan disipar las dudas y fortalecer la confianza en las medidas económicas adoptadas, destacando que el compromiso con el déficit cero es inquebrantable y que el Gobierno está decidido a seguir adelante con su plan para estabilizar la economía. (Agencia OPI Santa Cruz)