El presidente Milei confirma su participación en la CPAC y se reunirá con Bolsonaro

El presidente Javier Milei viajará este fin de semana a Brasil para participar en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se realizará del 6 al 7 de julio en el Balneario de Camboriú, estado de Santa Catarina. A pesar de sus fuertes críticas a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Milei ha decidido asistir a este evento, según confirmaron fuentes presidenciales a la agencia Noticias Argentinas, y tiene previsto reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro, otro de los expositores del evento.

Aunque el lunes 8 de julio tendrá lugar en Paraguay la Cumbre del Mercosur, Milei ha decidido declinar la invitación y regresar a Argentina tras su discurso en Brasil. Desde su círculo íntimo, se descartan reuniones con integrantes del equipo de gobierno de Lula da Silva, a quien Milei ha calificado repetidamente de “corrupto” y “comunista”. Fuentes del entorno presidencial explicaron que la decisión de no asistir a la cumbre se debe a la extensa agenda de actividades que el presidente tiene programadas. El mismo 8 de julio, por la noche, Milei protagonizará una vigilia en Tucumán y firmará el tan ansiado Pacto de Mayo junto a gobernadores. Al día siguiente, participará del Tedeum que se celebrará a las 9 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y por la tarde asistirá al desfile militar en la Avenida del Libertador.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que “el Presidente, cuando dice algo, jamás dejaría de tener una actividad por sus propios dichos. Eso no va a pasar ni ahora, con el tema Lula, ni en ninguna otra circunstancia”. Además, aclaró que la no participación de Milei en la cumbre del Mercosur se debe a que las actividades significarían “una sobrecarga” en la agenda. De hecho, el Mercosur no despierta gran interés para el mandatario libertario, no solo por la falta de aliados en la región sino también por las temáticas que el bloque suele abordar.

En las últimas horas, el Gobierno argentino denunció una “falsa denuncia” de golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Luis Arce, calificándola como “fraudulenta” y citando informes de inteligencia. Este tema también refleja la distancia de Milei respecto a las dinámicas políticas de la región.

El presidente expondrá el domingo en la cumbre conservadora, lo que configurará un viaje exprés a Brasil. Lo acompañará Manuel Adorni, otro de los invitados al foro coordinado por el Instituto Conservador Liberal. Para lo que resta del mes, Milei tiene previsto viajar a Francia en otra visita exprés para concretar una reunión bilateral con su homólogo francés, Emmanuel Macron, programada para el 26 de julio. (Agencia OPI Santa Cruz)