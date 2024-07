Empresarios y sindicalistas reclaman políticas para reactivar la construcción de viviendas

Empresarios de la construcción y sindicalistas de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) reclamaron al Gobierno la implementación de una política para reactivar la construcción de viviendas, con el objetivo de paliar el déficit habitacional en el país. La reunión se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, en el marco de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, presidida por Leandro Santoro (UP-CABA). En el encuentro participaron representantes de cámaras empresariales, sindicalistas y organizaciones sociales, quienes abordaron la urgente demanda de reformar y construir viviendas.

El protesorero de la Cámara Argentina de la Construcción, Ricardo Griot, subrayó la falta de una política de vivienda que trascienda los gobiernos, señalando la necesidad de una estrategia a largo plazo que se mantenga constante. “No hemos logrado tener una política de vivienda que trascienda los gobiernos y es necesario una política de largo plazo que se cumpla, porque si no es empezar de nuevo con los planes todos los días y no llegamos nunca, no logramos avanzar”, afirmó Griot. Además, mencionó que el Fonadi (Fondo Nacional de la Vivienda) ha sufrido recortes permanentes debido a necesidades macroeconómicas, lo que está llevando a su desaparición.

Desde la UOCRA, el secretario de Organización, Rubén Pronotti, enfatizó la necesidad de un trabajo conjunto para que las familias argentinas puedan acceder a sus viviendas. Pronotti resaltó la importancia de unir esfuerzos en pos del bien común y de encontrar soluciones efectivas para el problema habitacional.

El presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, Damian Tabakman, instó a que el ámbito legislativo aborde temas cruciales para el sector, como el financiamiento bancario para que los compradores puedan adquirir sus unidades desde el pozo, a través de instrumentos como la hipoteca de bien futuro y la subrogación hipotecaria. Alejandro Amaro, representante de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), destacó la necesidad de lanzar créditos no bancarios para pymes, iniciativa que han venido promoviendo desde hace tiempo.

Gustavo Quinteros, de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, subrayó la importancia del crédito intermedio para la construcción de propiedades. Quinteros explicó que para llevar adelante los proyectos de construcción a un ritmo más acelerado es fundamental contar con políticas de créditos intermedios para los desarrollistas, que luego se traduzcan en crédito hipotecario para los usuarios finales. (Agencia OPI Santa Cruz)