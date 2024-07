Río Turbio debe más de 2.500 millones de pesos a la CSS ¿Qué harán los concejales? ¿Avanzarán sobre una denuncia judicial?. Falsas justificaciones

La Concejal de Río Turbio Mariana Mercado pidió a la Caja de Servicios Sociales por nota 37/24 del 12 de julio de este año, que le informe el monto desglosado de la deuda que el municipio de Río Turbio, mantiene a la fecha con la Obra Social Estatal.

En la devolución el presidente de la CSS le envió los montos actualizados que corresponden a Aportes y Contribuciones Patronales por la suma de $ 2.554.357.398,75 de 968 empleados, cuyo monto corresponde a capital $ 1.002.610.591,95 y 1.551.746.805,81 en concepto de intereses.

De este monto analizado, la CSS le comunicó a la Concejal que al actual periodo enero/mayo/24 debe $ 347.052.100,89 por el mismo concepto, de los cuales $ 301.829.784,97 corresponden a capital y $ 45.222.315,92 por intereses acumulados.

La Concejal Mercado también le cursó nota al Intendente Darío Menna y éste en respuesta le señaló que “…no se pudo realizar el pago por la falta de contestación, comunicación y generación de un convenio por parte de la Obra Social a nuestra voluntad de pago”, luego como argumentación por el no pago el intendente dijo que los vehículos oficiales de la CSS “no se encuentran radicados en la localidad”, lo cual definió como “una artimaña ingeniosa” para no tributar en Río Turbio como así también Menna le indicó a la Concejal que la provincia mantiene deudas con el municipio por el uso del espacio aéreo, impuesto inmobiliario, uso de espacios y edificios municipales, habilitaciones comerciales y tasas varias que sumarían unos 1.500 millones de pesos, más el uso de instalaciones municipales para que funciones la CSS y CPS, sin pagar un solo peso.

Río Turbio debe más de 2.500 millones de pesos a la CSS

La estrategia del intendente de la cuenca es devolverle las atenciones a la concejal, señalándole que como perteneciente al partido que gobierna la provincia, le pide interceda ante el gobernador para resolver este problema y acceder a información que les permita saber por qué el gobierno de la provincia es tan esquivo a mantener un acuerdo con su gestión.

El intendente también le señala a la Concejal Mercado que el Presidente Soruco, al responderle el pedido que la edil le hizo y describimos más arriba, no le comentó sobre la carta documento que Menna le enviara oportunamente, tampoco le informó de los pagos dispuestos por el municipio, pero que debió suspender, ante la falta de respuesta a un acuerdo entre el municipio y la CSS y finalmente habla del saneamiento de una deuda de 290 millones de pesos, lo cual, siempre según el intendente Menna, cubriría 6 años de aportes de la municipalidad a la Caja de Servicios Sociales.

El día 10 de julio 2024, la municipalidad de Río Turbio envió una carta documento a la Caja de Servicios Sociales intimando a la obra social que disponga el alta de los afiliados, empleados del municipio, que con anterioridad habría sido solicitado formalmente.

Argumentos débiles y justificaciones impropias

Más allá de las argumentaciones esgrimidas por el intendente de Río Turbio para justificar no haber realizado los aportes de ley, ésta irregularidad no es nueva, proviene desde hace varios años atrás y no es lógico que un municipio se niegue a pagar los aportes del personal a la provincia, solo por reclamar supuestas deudas que deben estar documentadas y no tienen reclamos formales y/o judiciales anteriores.

El otro interrogante es cómo se van a conducir de aquí en más los concejales de Río Turbio, si efectuarán la denuncia judicial correspondiente por retención indebida de fondos y/o malversación de caudales públicos contra el intendente actual y a los anteriores, copartícipes de esta enorme deuda que tiene la localidad en este caso con la Caja de Servicios Sociales, pero hay un panorama igual o peor, con la Caja de Previsión Social.

El origen de este problema se sitúa en los 32 años del FPV en el gobierno provincial donde se fomentó la cultura del “no pago” y la ausencia total de control en las cuentas públicas de los municipios, con absoluta complicidad del Tribunal del Cuentas y los cuerpos de concejales de los municipios, quienes exceptuando alguno de la oposición, nunca levantaron la voz ni se interesaron en clarificar estas situaciones irregulares, utilizando estos fondos para presionar políticamente, para campañas políticas o para enriquecer a tantos intendentes que entraron como simples empleados municipales, en muchos casos, y al cabo de 4 u 8 años salieron como propietarios del múltiples propiedades, vehículos y socios o propietarios de empresas.

Con los intendentes de la cuenca (28 de Noviembre y Río Turbio) Aravena y Menna, se estaría generando una situación de enfrentamiento político similar a la que se vive en Río Gallegos entre el intendente Pablo Grasso y el actual gobernador Claudio Vidal.

Ambos jefes comunales Aravena y Menna, responden al intendente de la capital Pablo Grasso y tal es la cercanía y el intercambio de favores, que actualmente las fuentes en la cuenca indican que la Fiesta de la Nieve en Río Turbio, no le cuesta un solo peso al municipio y lo estaría financiando Grasso desde su gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)