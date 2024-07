Petri sobre amenaza de Irán: “Argentina no se dejará intimidar”

El ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que la Argentina “no se va a amenazar por nada” en referencia a una advertencia de Irán publicada en un diario oficialista de ese país, en la cual se afirmaba que “hará lamentar su enemistad” a la Argentina. Petri hizo estas declaraciones al llegar a la sede de la comunidad judía para participar del acto en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, que contará con la presencia del presidente Javier Milei, la canciller Diana Mondino, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y legisladores de diversos partidos.

“Es muy importante que el Congreso trate el juicio en ausencia porque eso va a permitir juzgar a los responsables y dar una respuesta y hacer justicia”, destacó Petri, refiriéndose al proyecto de ley que busca avanzar con el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados de participar en el atentado terrorista.

Sobre la advertencia de Irán, Petri afirmó: “Primero, no sé si fue una amenaza y segundo, no nos vamos a dejar amenazar. La Argentina no se va a dejar amenazar por nada”. Además, mencionó que se están tomando medidas de seguridad adicionales, incorporando a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, un tema que también deberá ser tratado por el Congreso. (Agencia OPI Santa Cruz)