Vidal afirma que la división interna en la oposición favorece al kirchnerismo

La diputada nacional María Eugenia Vidal, referente del PRO, expresó hoy sus críticas hacia la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien también es presidenta de La Libertad Avanza. En sus declaraciones radiales, Vidal lamentó la falta de apoyo del espacio de Milei al PRO, sugiriendo que este comportamiento podría favorecer al kirchnerismo en las próximas elecciones.

Vidal destacó que el PRO ha acompañado al presidente Javier Milei en su gestión, especialmente en el Congreso, apoyando incluso leyes con alto costo político. Sin embargo, la ex gobernadora bonaerense señaló que esta colaboración no se ha replicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde Karina Milei y su grupo político decidieron no apoyar el presupuesto presentado por Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, y optaron por dividir el bloque en la Legislatura.

“Nosotros acompañamos al presidente Milei sin ninguna especulación, en todas las leyes, incluso las que tenían costo político“, subrayó Vidal, quien también mencionó que la falta de apoyo en la ciudad ha impedido que se logre una unidad total en la oposición, lo que considera una ventaja para el kirchnerismo. “La división del voto hoy sin duda le hace el juego al kirchnerismo“, añadió.

La diputada no dejó de señalar que el PRO ha sido el único partido que ha logrado frenar al kirchnerismo en el pasado, y es, a su juicio, el único capaz de hacerlo nuevamente en las próximas elecciones. “Si hay un partido que freno al kirchnerismo fue el PRO“, afirmó, vaticinando que será el mismo partido el que podrá evitar que este vuelva al poder en la ciudad.

En este contexto, Vidal también adelantó que el PRO está trabajando en una propuesta de unidad para la Provincia de Buenos Aires. “Estamos proponiendo en la Provincia una lista de unidad, porque no queremos volver atrás“, explicó, insistiendo en la necesidad de no dividir el voto de la oposición.

Aunque no confirmó ni desmintió su posible candidatura, Vidal dejó claro que las disputas internas del PRO, como la situación con La Libertad Avanza, están perjudicando las posibilidades de una alternativa fuerte al kirchnerismo en las próximas elecciones. “El problema es que nosotros no estamos juntos, y eso no fue por falta de vocación de diálogo del PRO“, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)