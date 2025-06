Guillermo Francos se retiró del Senado tras ser llamado “mentiroso” por una senadora

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abandonó este miércoles el Senado de manera abrupta en medio de una sesión tensa, tras ser acusado de “mentiroso” por una senadora del interbloque peronista durante la presentación del 143° informe de gestión del Gobierno nacional. El incidente, que expuso la creciente fricción entre el oficialismo y la oposición, interrumpió el normal desarrollo del encuentro y marcó un nuevo episodio de confrontación política en el Congreso.

“¿Para qué me voy a quedar si no me creen?”, expresó Francos al retirarse del recinto, visiblemente molesto, en declaraciones a la prensa acreditada en el Palacio Legislativo. La tensión escaló durante su intervención cuando fue interpelado por la senadora fueguina Cristina López, quien cuestionó con dureza las respuestas enviadas por el Ejecutivo respecto de la política nacional sobre el Atlántico Sur, las islas Malvinas y la Antártida.

Según López, las acciones del Gobierno demuestran que “poco le importa la soberanía” sobre esos territorios, y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete al afirmar que “Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras”. Acto seguido, la senadora calificó a Francos de “mentiroso” por lo que consideró inconsistencias y omisiones en las respuestas oficiales al Senado.

- Publicidad -

Ante esa acusación, el ministro exigió que López se retractara. Al no obtener una disculpa, optó por retirarse del hemiciclo acompañado por su equipo, lo que dejó trunca su exposición ante la Cámara Alta. La escena se desarrolló en un clima de tensión que evidenció el desgaste institucional y la dificultad del oficialismo para sostener el diálogo parlamentario en un contexto de creciente polarización. (Agencia OPI Santa Cruz)