Caleta Olivia sin agua por problemas en el Lago Munster, pero sin alternativa por inhabilitación funcional de la planta de Osmosis Inversa

(Por: Mariel Insúa desde zona norte) – Caleta Olivia está sin agua y lamentablemente no es una novedad. Hace 30 años la primera ciudad del norte santacruceño padece la sequía en las redes domiciliarias, producto de la desidia, la desinversión, la corrupción y el sin sentido de la política aplicada a otras cosas, menos, a resolver los problemas de la gente.

Esta vez el origen del corte del suministro no es totalmente producto de la imprevisión y la inhabilidad de quienes gobiernan, sino de problemas generados en el lago de Chubut, de donde proviene la captación del agua; sin embargo, como en Caleta Olivia nada funcionó antes y nada funciona ahora, ante esta emergencia lo que debería estar supliendo la necesidad del vecino que no tiene agua en sus canillas, es el funcionamiento de la Planta de Osmosis Inversa, multimillonaria inversión que como tantas otras en Santa Cruz se han llevado miles de millones de pesos y no funciona más allá de un 20% de sus posibilidades.

Como sucede con la energía, donde los pueblos y la propia capital de la provincia no puede mantener una luz de un velador encendida, cuando el sistema interconectado sale de servicio, porque se carece de un sistema alternativo de “reserva fría”, con el tema del agua en lugares como Caleta Olivia, Río Gallegos y la cuenca carbonífera, Servicios Públicos no tiene respuesta alternativa y cuando hay un problema en el suministro único de agua o luz, las ciudades quedan secas o a oscuras.

Circo y luces de artificios

En Caleta Olivia, después que estalló el escándalo de la venta de agua por parte de funcionarios del Servicios Públicos, desaparecieron los camiones, pero la empresa y/o el gobierno hicieron dos cosas que resultan visibles e inentendibles: no radicaron denuncias penales contra los funcionarios deshonestos, de hecho siguen en funciones y no organizaron una alternativa de suministro y reparto de agua, para el caso de que la misma, como ocurre hoy y ocurre siempre, falta en los hogares de la ciudad de El Gorosito.

El Gerente de SPSE de Caleta Olivia, Alejandro Mamani, armando un circo mediático sostenido por los medios de prensa de zona norte, publicó que viajó a Chubut para “inspeccionar” los problemas que se generaron en el lago Munster. Obviamente, el funcionario destaca esto para exculparse por el corte de agua y pretende señalar a la opinión pública “Ven, no es nuestra culpa”, sin embargo, nada dice y esconde meticulosamente, la responsabilidad que tienen desde su administración por la Planta de Ósmosis Inversa que no funciona, a pesar del multimillonario gasto que la provincia ha realizado.

El Gobernador Vidal, por su parte, sostiene el 85% de su gobierno con personajes heredados del kirchnerismo y entre ellos la vieja estructura K de SPSE; por lo tanto, si entendemos que nada distinto se puede hacer con los mismos que nos han llevado a las actuales circunstancias, vamos a entender por qué Caleta Olivia está hoy sin agua ni alternativa para resolver los problemas a sus habitantes: Mamani es un ultra K que siempre estuvo en la empresa, fue funcionario entre 2003 y 2008 de Fernando Cotillo, trabaja en la empresa de servicios desde hace 25 años y fue concejal del Frente para la Victoria; ahora se queja de las administraciones anteriores de SPSE y hace 30 años trabaja codo a codo con el kirchnerismo.

Claudio Vidal carga (solo en el discurso) contra el gobierno anterior, pero su gestión tiene el sustento administrativo y estructural que tenía Alicia Kirchner y en muchos casos ha llamado a kirchneristas históricos que habían sido eyectados de sus cargos por inútiles o corruptos y hoy tienen un lugar en el actual gobierno de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)