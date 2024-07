Críticas internacionales tras la reelección de Maduro en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha manifestado “serias preocupaciones” respecto a los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que declararon vencedor a Nicolás Maduro. En una declaración, Blinken instó a las autoridades electorales a publicar la tabulación detallada de los votos para asegurar “la transparencia y la rendición de cuentas”. El secretario expresó: “Tenemos serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”.

Blinken subrayó la importancia de contar cada voto de manera justa y transparente, y solicitó que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes. Elogió a los votantes venezolanos por su “valentía y compromiso con la democracia frente a la represión” y reafirmó el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y sus aspiraciones democráticas.

Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también se mostró crítico. A través de la red social X, expresó: “Así no! Era un secreto a voces. Iban a ´ganar´ sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se unió a las críticas, afirmando que su gobierno no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”. Boric consideró los resultados del CNE como “difíciles de creer” y exigió “total transparencia de las actas y el proceso”, solicitando que “veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”.

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, enfatizó la necesidad de despejar cualquier duda sobre los resultados electorales en Venezuela. En su cuenta de X, comentó: “Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso. Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente”.

Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió “calma y civismo” tras el anuncio de la victoria de Maduro, destacando que “la voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido también rechazó la legitimidad de la elección de Maduro. La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) recomendó a los ciudadanos británicos en Venezuela que “permanezcan en casa si es posible” tras las elecciones presidenciales, advirtiendo sobre el riesgo de manifestaciones y protestas electorales que podrían volverse violentas.

En contraste, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Maduro, recordándole que siempre será “un invitado bienvenido en suelo ruso”. Putin subrayó que las relaciones ruso-venezolanas tienen el carácter de una asociación estratégica y expresó su confianza en que la reelección de Maduro contribuirá al desarrollo progresivo de estas relaciones.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, también felicitó a Maduro por su reelección, destacando la sólida amistad y asociación entre China y Venezuela. Lin Jian afirmó que China concede gran importancia al desarrollo de las relaciones con Venezuela y está dispuesta a trabajar conjuntamente para enriquecer la asociación estratégica y beneficiar a los pueblos de ambos países. (Agencia OPI Santa Cruz)