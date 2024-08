Escuelas en riesgo, paro educativo y una inversión prometida que nunca llegó

(OPI TdF) – El gobierno de Gustavo Melella anunció con bombos y platillos la asignación de 1.400 millones de pesos con la finalidad de reparar y poner a punto los establecimientos educativos que se encuentra con serias deficiencias edilicias, estructurales y de servicios.

No obstante los anuncios del Ministro de Educación Pablo Silva, varios establecimientos educativos hoy no tienen clases por estas circunstancias, ante el enojo de la comunidad educativa en general entre quienes se comparten videos en redes, del desastre en que están las instalaciones de algunos colegios.

Falta de calefacción filtraciones, techos rotos, paredes descascaradas, vidrios rotos y todo tipo de deficiencias que se muestran al público, pone intranquilidad en los padres, por las condiciones en las cuales sus hijos asisten a clases, no sin la molestia yd mal humor de los docentes, quienes están impedidos de realizar los reclamos, que no sea por la via administrativa normal.

La comunidad educativa se encuentra consternada y preocupada. Padres, alumnos y docentes se preguntan qué ha pasado con la millonaria inversión prometida por el gobierno provincial. Los problemas reportados incluyen fallas en los sistemas de calefacción, filtraciones de agua, y falta de mantenimiento general, lo que hace imposible el normal desarrollo de las actividades escolares.

Hay pedidos en la legislatura de TDF y algunos concejales que preocupados piden explicaciones a las autoridades municipales y provinciales, no han sido respondidos. Lo último que se conoce es el anuncio del Ministro sobre la asignación de fondos, pero hasta el momento, no se lo puede ver en la realidad de las escuelas (Agencia OPI Tierra del Fuego)