La UOM advierte con medidas en Tierra del Fuego si no se frena la baja de aranceles

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lanzó una advertencia directa al Gobierno nacional: si en un plazo de 30 días hábiles no se suspende o prórroga el segundo tramo del decreto que reduce los aranceles a la importación de productos electrónicos, el gremio tomará medidas de fuerza en Tierra del Fuego. La advertencia fue emitida tras una reunión celebrada en Ushuaia, donde representantes sindicales, cámaras empresariales y autoridades analizaron el impacto de la desregulación sobre la industria electrónica fueguina.

El reclamo del sindicato, liderado a nivel nacional por Abel Furlán, apunta a frenar el avance del decreto que establece la baja gradual de aranceles externos, una medida que, según la UOM, pone en riesgo la producción nacional y los puestos de trabajo en la isla. Marcos Linares, secretario adjunto de la seccional Río Grande, expresó que si bien no todas las empresas participaron del encuentro, hubo un compromiso por parte de los funcionarios presentes para evaluar alternativas que sostengan la actividad industrial.

Pese al pedido de suspender la norma, la respuesta oficial fue negativa. No obstante, el Gobierno analiza la posibilidad de prorrogar su aplicación por seis meses. Según Linares, esa prórroga sería insuficiente para evitar el daño al sector, especialmente en la producción de celulares de gama baja y media, que quedarían en clara desventaja frente a los productos importados, más baratos y fabricados a gran escala en mercados externos.

- Publicidad -

“La producción local no puede competir en esas condiciones. Si no hay una solución concreta, tomaremos decisiones para defender los puestos de trabajo. No descartamos ninguna medida”, advirtió Linares en declaraciones al portal Mundo Gremial. Además, criticó con dureza la falta de compromiso del Ejecutivo con el desarrollo industrial: “Nunca se nombró la palabra industria. Se desregula todo: calzado, vestimenta, automotriz, maquinaria agrícola. La nuestra está en la mira”, afirmó.

El sindicalista también señaló que algunas empresas ya evalúan abandonar la producción en Tierra del Fuego para concentrarse en la importación directa. “Si la producción deja de ser viable, los únicos sin futuro somos los trabajadores”, advirtió.

El conflicto se da en un contexto de reciente tregua entre el sector sindical y las empresas. A fines de mayo, la UOM y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) firmaron un acuerdo que garantizó la continuidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2025. En ese entendimiento, las empresas se comprometieron a no realizar despidos y los trabajadores a retomar sus tareas, tras un paro por tiempo indeterminado originado por la misma causa: la preocupación ante la apertura del mercado a productos importados.

El acuerdo también estableció una mesa de trabajo entre empresarios y trabajadores, con la participación del gobierno nacional y el provincial, con el objetivo de diseñar estrategias que mejoren la competitividad del sector de cara a enero de 2026, cuando los aranceles para la importación de celulares podrían llegar a cero. (Agencia OPI Tierra del Fuego)