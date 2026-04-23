Justicia anula registro societario de LeoLabs

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(OPI TdF) – El magistrado Gustavo González invalidó la inscripción de la empresa extranjera encargada de operar en Tolhuin. La resolución judicial rechaza liquidar la firma, expone graves deficiencias administrativas estatales y prioriza la defensa nacional frente a los intereses corporativos.

El Juzgado Civil y Comercial de Tierra del Fuego anuló la inscripción societaria de LeoLabs Argentina S.R.L. ante la Inspección General de Justicia (IGJ). El juez Gustavo González dictó esta resolución que frena la operación legal de la empresa propietaria del radar instalado en Tolhuin. La decisión judicial prioriza el interés público y la seguridad nacional frente a los reclamos comerciales de la compañía de capitales extranjeros.

La demanda original impulsada por la IGJ exigía disolver y liquidar la sociedad. El organismo estatal argumentó que la empresa carecía de capacidad legal para cumplir su objeto social, luego de perder la autorización del Estado nacional para operar sus instalaciones fueguinas.

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El juez González descartó avanzar con la disolución definitiva de la firma. El magistrado consideró que la imposibilidad operativa actual no resulta permanente, ya que LeoLabs Argentina S.R.L. mantiene instancias administrativas abiertas para apelar. La sentencia prioriza así el principio jurídico de conservación de la empresa.

El fallo judicial avanza sobre aspectos estratégicos no planteados en el expediente original. El documento reconoce la fuerte sensibilidad social generada en toda Tierra del Fuego por la presencia del radar. Diversos sectores locales denuncian que esta instalación representa un riesgo directo a la soberanía nacional.

La resolución judicial incorpora informes técnicos elaborados por el Ministerio de Defensa. Estos documentos advierten que las capacidades tecnológicas del radar poseen un potencial uso dual, militar y civil. Los reportes señalan que la infraestructura extranjera facilita el monitoreo de la actividad satelital argentina.

El acceso a esta información sensible compromete la seguridad del país, de acuerdo a los datos analizados por el tribunal. La sumatoria de estos elementos tecnológicos y la participación exclusiva de capitales extranjeros configuran un riesgo real para los intereses de la Nación.

El juez González definió un límite jurídico claro frente a este escenario. El magistrado estableció que el Estado posee la obligación de ampliar su intervención sobre empresas privadas cuando las operaciones comerciales amenazan áreas sensibles como la defensa nacional.

La sentencia judicial critica fuertemente el accionar administrativo de la IGJ. El tribunal determinó que el organismo limitó su trabajo a revisar requisitos formales básicos al momento de inscribir originalmente a la sociedad extranjera. Los funcionarios omitieron analizar el verdadero impacto estratégico del negocio propuesto por la corporación.

Esta omisión administrativa representa una falla grave en el sistema de control estatal, según la evaluación del juzgado. El magistrado exhortó formalmente a la IGJ a reforzar todos sus mecanismos de fiscalización preventiva, especialmente frente a corporaciones que involucran recursos o información del Estado.

La decisión judicial prohíbe que LeoLabs opere bajo la figura de una sociedad regularmente inscripta. El tribunal frenó las operaciones legales, aunque evitó ordenar el desmantelamiento de la infraestructura tecnológica ya instalada en territorio fueguino.

El dictamen consolida el concepto de interés público como criterio rector del sistema societario. El Estado debe perfeccionar sus herramientas burocráticas para anticipar conflictos geopolíticos antes de otorgar avales comerciales, según se desprende de la información oficial judicial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)