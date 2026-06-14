La inflación de junio perforará el 2% según estimaciones privadas

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El relevamiento de alta frecuencia de la consultora FMyA detectó una caída de precios en la segunda semana del mes que acelera el proceso de desinflación oficial.

Con una deflación del 0,2% medida en la segunda semana de junio de 2026, la inflación proyectada para el mes en curso perforará la barrera del 2%. El dato surge del indicador semanal que elabora el economista Fernando Marull, director de la consultora FMyA, quien ratificó que el índice general consolidará una tendencia bajista respecto del 2,1% registrado oficialmente en mayo.

El impacto en el consumo masivo y la caída de la actividad real

Los datos semanales de la consultora FMyA muestran una volatilidad extrema que, no obstante, convalida el sendero contractivo de los precios. El indicador privado registró un alza del 0,8% durante la primera semana del mes, seguida por la contracción del 0,2% en el segundo tramo, un comportamiento que el analista vincula de forma directa con la recesión que afecta a las provincias.

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Esta desaceleración de los precios coincide con una marcada parálisis en el aparato productivo interior. Los registros de la consultora muestran que el consumo masivo sigue flojo, la actividad en la construcción no acelera y diversos segmentos industriales mantienen un freno estructural. La caída de la demanda interna opera como el principal ancla para la dinámica de los precios minoristas.

Las variables del programa financiero y la pax cambiaria

El frente financiero exhibe un comportamiento inverso al sector socioproductivo. El Banco Central de la República Argentina y los balances del Ministerio de Economía muestran una acumulación sostenida de reservas internacionales y una reducción del riesgo país, factores que la consultora FMyA adjudica a la ejecución del programa fiscal del Tesoro Nacional.

El ministro Luis Caputo y las autoridades del BCRA sostienen el esquema de saneamiento que, en términos de mercado, reduce las probabilidades de una corrida cambiaria en el corto plazo. La estabilidad del dólar depende de este frente financiero, aunque la recomposición del salario real frente a la inflación acumulada todavía muestra un retraso marcado frente a los picos inflacionarios del año anterior. (Agencia OPI Santa Cruz)