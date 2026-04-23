Removieron más de 130 autos secuestrados en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – El municipio de Comodoro Rivadavia realizó un operativo de limpieza y ordenamiento urbano para remover unos 130 vehículos que permanecían secuestrados y acumulados en la vía pública.
Las tareas se concentraron en jurisdicción de la Comisaría Tercera y el operativo estuvo coordinado entre la Secretaría de Control Urbano y Operativo y la Policía.
El secretario del área, Miguel Gómez sostuvo que la intención es “evacuar toda esta zona por una cuestión de saneamiento ambiental” y se trasladaron 132 vehículos que estaban depositados en calidad de secuestro en inmediaciones de la dependencia policial.
El funcionario indicó que este tipo de operativos “permitió mejorar de forma inmediata el entorno, donde la presencia de autos abandonados generaba focos de basura y contaminación”. (Agencia OPI Chubut)