Removieron más de 130 autos secuestrados en Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – El municipio de Comodoro Rivadavia realizó un operativo de limpieza y ordenamiento urbano para remover unos 130 vehículos que permanecían secuestrados y acumulados en la vía pública.

Las tareas se concentraron en jurisdicción de la Comisaría Tercera y el operativo estuvo coordinado entre la Secretaría de Control Urbano y Operativo y la Policía.

El secretario del área, Miguel Gómez sostuvo que la intención es “evacuar toda esta zona por una cuestión de saneamiento ambiental” y se trasladaron 132 vehículos que estaban depositados en calidad de secuestro en inmediaciones de la dependencia policial.

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El funcionario indicó que este tipo de operativos “permitió mejorar de forma inmediata el entorno, donde la presencia de autos abandonados generaba focos de basura y contaminación”. (Agencia OPI Chubut)