Nueva kirchnerista jubilada y nombrada “ad honorem” con viáticos y gastos millonarios en el gobierno de Claudio Vidal

La nueva estrategia del gobierno provincial, para no dejar a los compañeros en la orfandad, es reemplearlos una vez jubilados y para no afectar sus haberes jubilatorios, los nombran “ad honorem”, lo que supondría no cobrar un solo peso, pero en realidad es falso.

Lo que dejan de percibir es dinero “en blanco” (con aportes y descuentos) y suplen ese salario por viáticos, movilidad, “gastos de representación” y traslados, con lo cual hacen un salario aún mayor que el sueldo que deberían cobrar si estuvieran nombrados con haberes y sus respectivos descuentos.

Te puede interesar: Funcionaria del Tribunal de Cuentas se jubiló el 1º de julio/24 y el mismo día fue nombrada “ad honorem”, en el mismo cargo

Ya planteamos en un informe anterior, la situación de Karina Murcia del Tribunal de Cuentas, quien el día en que se jubiló, fue nombrada en el mismo cargo pero “ad honorem” con todos los gastos pagos, lo cual suple o sustituye el salario en blanco y se suma a la jubilación.

Ahora tenemos otro caso similar. Se trata de la profesora Claudia Elizabet Pavez, jubilada, quien por Resolución 2030/24 del Consejo Provincial de Educación, fue nombrada en el cargo de Coordinadora General de Educación Rural, dependiente de la Dirección General de Educación Rural de Santa Cruz.

Salario sustituído

La mecánica por la cual se utiliza el término “ad honorem” en los nombramientos del gobierno provincial, haciendo un uso y abuso de esta calificación excepcional, es solo para no producir incompatibilidades salariales ya que se trata de gente que se jubila y vuelve a reingresar a la actividad pública.

Cualquier cuestionamiento se explica de esta manera “El funcionario no cobra por sus funciones” (de ahí el término ad honorem), lo cual implica que trabaja gratis; sin embargo, mensualmente, le pagan los gastos de movilidad, viáticos, traslados, etc, que hacen un monto igual o mayor aún que el pago del haber puro en esa función.

Esto, el gobierno, lo explica de la siguiente manera, según nuestras fuentes “Que una persona trabaje sin cobrar salario, no significa que deba poner plata de su bolsillo para cumplir esas funciones” y concluye “Lo que cobra es lo que cobraría cualquier funcionario público que deba ir de un lado a otro por ejercicio de esas funciones, por lo tanto el nombrado “ad honorem” solo cobra lo que le corresponde para moverse y/o trasladarse en cumplimiento de las funciones concedidas en su nombramiento a un cargo por el que no cobra un salario”.

De esta forma, el gobierno de Claudio Vidal suple el salario por un monto de plata que, inclusive, puede ser mayor al sueldo y puede variar mensualmente.

El otro punto es que en estos casos, el funcionario “ad honorem” figura que siempre, indefectiblemente, todos los meses y hasta inclusive varias veces al mes, hace “comisiones de servicio inherentes a sus funciones”, lo cual (las haga o estén “dibujadas”) cobra indefectiblemente de mano de la repartición u organismo que los reemplea.

En el caso de la señora Pavez, si tenemos en cuenta su función de Coordinadora de Escuelas Rurales, entendemos que sus desplazamientos serán tan contínuos como onerosos.

Para tener una idea, los viáticos en estos casos suelen fijarse a partir del valor de 100 litros de nafta super, cuyo valor es de aproximadamente $ 900 por litro.

Pavez, una Ultra K todo terreno

No vamos a descubrir nada nuevo si decimos que las segundas y terceras líneas del gobierno provincial son todos kirchneristas. Y la señora Claudia Pavez no es la excepción.

Pavez fue ex concejal del FPV en Río Turbio entre 2015 y 2019, cuando cayó preso por corrupción el ex intendente Atanasio Pérez Osuna y asumió temporariamente Nicolás Brizuela, presidente del CD.

Cómo Brizuela no era del agrado del kirchnerismo más rancio de la provincia, fue desplazado del cargo interino y quien ocupó la intendencia de Río Turbio hasta las elecciones cuando ganó Darío Menna, fue Claudia Pavez quien ahora, ha sido nombrada por el gobierno del SER, en la función citada en la Resolución del CPE. (Agencia OPI Santa Cruz)