Cristina Kirchner: “por el legado de Chávez, publiquen las actas electorales”

La ex presidenta Cristina Kirchner pidió hoy al gobierno de Nicolás Maduro que publique las actas electorales en medio de la controversia internacional por los resultados de los comicios en Venezuela. Durante un encuentro sobre la realidad política y electoral de América Latina en México, Kirchner insistió en la necesidad de transparencia, no solo por el pueblo venezolano y la oposición, sino también por el legado de Hugo Chávez.

Kirchner expresó su respaldo al comunicado del 1 de agosto firmado por los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y Colombia, Gustavo Petro. En su discurso, subrayó la importancia de centrarse en la situación de Venezuela sin importar simpatías o antipatías políticas y recordó que Venezuela posee la “primera reserva de petróleo global convencional”.

Además, Kirchner destacó que Venezuela, al igual que Cuba, sufre un bloqueo económico que impide la entrada de medicamentos y la venta de productos nacionales. “Nadie te explica cómo funciona una economía de bloqueo. Esto es lo que sufre Venezuela”, explicó.

Nicolás Maduro, reaccionando durante una concentración en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela – Foto: NA

La ex mandataria también se refirió irónicamente a la dirigente opositora María Corina Machado, quien recientemente anunció su paso a la clandestinidad pero fue vista encabezando una manifestación en Caracas. “Afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, lo cual es bueno, porque la clandestinidad es algo muy malo”, comentó Kirchner.

En el evento organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y el Instituto Patria, Kirchner criticó a los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a represores, acusándolos de hipocresía por hablar de democracia mientras defienden a genocidas de la dictadura de 1976 en Argentina.

La aparición pública de Cristina Kirchner generó gran expectación, ya que no se había pronunciado sobre las elecciones venezolanas hasta ahora. En su viaje a México, estuvo acompañada por las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno), el ex secretario presidencial Oscar Parrilli y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. La ex presidenta arribó al Distrito Federal de México el viernes por la mañana y permanecerá hasta el miércoles. (Agencia OPI Santa Cruz)