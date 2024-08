En Chubut crean un organismo contra el juego ilegal, pero no combaten la ludopatía

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El Gobernador del Chubut, Ignacio Torres, firmó un convenio de colaboración institucional entre el Instituto de Asistencia Social y la Procuración General de la provincia y un acuerdo con Instituto de Asistencia Social y la Secretaría de Salud de Chubut. El motivo es transferir fondos para abordar la adicción al juego. A su vez anunció la creación de un organismo interministerial para combatir el juego ilegal o clandestino.

Es decir, el gobernador no combate el juego, solo apunta a desarticular el juego clandestino, esto, claramente está orientado a que los dueños de casinos, loterías, quinielas, bingos etc, no pierdan plata. Para ello, el gobierno distrae fondos, crear burocracia y su propósito es perseguir a los ilegales que promueven el juego y eso estaría muy bien, si paralelamente el gobernador pusiera el mismo énfasis en erradicar el juego de Chubut, cosa que por las fuertes vinculaciones que tiene con los dueños de los principales casinos, no hace ni hará.

Con estas medidas queda muy en claro que el combate de la ludopatía es solo un jingle de radio y televisión, mientras a nivel provincial y nacional, el juego ha sustituído a las gaseosas en las marquesinas publicitarias en la vía pública y hasta se ha metido de lleno en el deporte.

Dicho esto, está claro que el “combate a la ludopatía” que encarga el gobierno es solo discursivo. Mientras tanto, se asegura que los fabulosos capitales que se mueven tras el juego en Chubut, sigan vivos y más saludables que nunca. (Agencia OPI Chubut)