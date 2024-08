Los diputados K contra la baja de imputabilidad para menores que propiciaban, impulsaban y transmitían Néstor Kirchner y Cristina Fernández

Mientras los diputados por Santa Cruz Ana María Ianni y José Luis Garrido y los Defensores oficiales de la provincia, encabezados por Romina Saúl, se rasgan las vestiduras por la ley para bajar la edad de imputabilidad de menores, argumentando desde la óptica zafaroniana, todo tipo de excusas exculpatoria donde las víctimas somos los victimarios y los menores asesinos, nuestra culpa, no de las malas políticas, pobreza, indigencia, narcotráfico y falta de educación (todo atinente a las obligaciones que tiene el Estado y no las cumple), estos argumentos esgrimidos por legisladores y abogados K de nuestra provincia, no coinciden con lo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández, opinaban públicamente de que era necesario adecuar la edad de los menores a la imputabilidad teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido.

Un archivo indiscutible

Y al respecto, hay un video que el sitio digital La Política on Line republicó de los años en que en el país se vivía el tema de la inseguridad y Juan Carlos Blumberg convocaba multitudinarias marchas que hacían temblar al gobierno K.

En el año 2009 Néstor Kirchner salió en defensa de Daniel Scioli en ese tiempo gobernador de la Provincia de Buenos Aires y ante la escalada de reclamos por la inseguridad dijo “Qué puede hacer el gobernador cuando hay un menor que tuvo un problema en la escuela hace un año atrás y portaba un arma pero no lo internaron; qué puede hacer el gobernador si ese menor roba una moto con una pistola en enero de este año y tampoco la Justicia lo interna como peligroso y hoy mata a un hermano con cuatro o cinco tiros“, preguntó el ex mandatario, y parafraseó a su esposa y por entonces presidenta, Cristina Kirchner: “lo que hay que hacer es que el Congreso ponga a discutir definitivamente la ley penal del menor para dar las soluciones que corresponden”.

En el mismo video LPO insertó un mensaje de Cristina Fernández del año 2011, quien en la inauguración de la Universidad Arturo Jauretche, en Florencio Varela y en medio de la violencia en las calles se la ve decir con énfasis “Lo importante es que sepamos que esto de la edad no es una política de seguridad, es en todo caso un instrumento o una adecuación de los tiempos“, sostuvo y argumentó: “los jóvenes de 18 años no son hoy los jóvenes que éramos nosotros a los 18 años ni tampoco los de 14“.

Incluso, se permitió decir a continuación que si se bajó de 21 a 18 la mayoría de edad, “hacer una reducción de 16 a 14 parece lógico“. “Sin desgarrarse las vestiduras pero no engañando a nadie (respecto) que esto sea una solución ni tampoco creyendo que podemos tener un régimen penal similar para jóvenes de 14, 15 o 16 años que para los adultos“, concluyó.

Dicho esto, ver hoy a quienes abonan al kirchnerismo, decir exactamente lo contrario, es un motivo más para entender la génesis del partido que acomoda sus argumentos políticos a sus intereses partidarios, como resulta de las declaraciones de legisladores y defensores oficiales en Santa Cruz. Por lo tanto, que hoy estén oponiéndose a la baja de la imputabilidad, es especulativo, oportunista y simplemente opositor, pero en la práctica, piensan exactamente lo mismo solo que lo disimulan. (Agencia OPI Santa Cruz)