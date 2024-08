Dirigentes de todos los sectores apoyan a Fabiola Yáñez tras acusación de violencia de género

Dirigentes de todos los sectores políticos expresaron hoy su solidaridad con la ex primera dama Fabiola Yáñez, tras conocerse la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. La ex directora del INADI y parlamentaria del Mercosur, Victoria Donda, subrayó la importancia de discutir el caso en la Justicia, evitando revictimizar a Yáñez. “Estamos hablando de un caso de violencia de género. Por respeto a la víctima, esto se debe discutir en la Justicia”, expresó en diálogo con Radio Splendid AM990.

La ex ministra de las Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, también mostró su apoyo, afirmando: “Tomó conocimiento de la noticia de que Fabiola sufrió violencia de género de parte del ex presidente. Me solidarizo con ella”. Gómez Alcorta enfatizó que la violencia de género es una realidad transversal en la sociedad y se refuerza en los ámbitos de poder. Además, recalcó su compromiso como militante feminista de estar siempre del lado de las mujeres.

Ayelén Mazzina, sucesora de Gómez Alcorta en el cargo durante la gestión de Fernández, coincidió en la existencia de la violencia de género y manifestó su solidaridad con Yáñez. “La violencia de género existe, no hay color político ni cargo. Siempre del lado de las mujeres”, remarcó.

La diputada libertaria Lilia Lemoine criticó duramente al ex presidente, resaltando el miedo que Yáñez debió haber sentido. “Así que el ex presidente que había puesto Cristina (Kirchner) es golpeador… Nuestro ex presidente golpeaba a una mujer embarazada”, escribió.

Desde el PRO, María Eugenia Vidal fue contundente en su acusación, afirmando que el Ministerio de la Mujer se creó para “cubrir sus propios delitos”. “Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió. De eso no se vuelve”, enfatizó.

Malena Galmarini, ex titular de AySA y dirigente del Frente Renovador, también expresó su rechazo a la violencia de género y compartió el comunicado de su espacio político. “La violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre. Estamos del lado de la víctima”, posteó en X.

Rodrigo de Loredo, diputado nacional de la UCR, pidió que la denuncia de Yáñez se investigue con celeridad dada su gravedad. “Que haya Justicia”, destacó. Ofelia Fernández, ex legisladora porteña, expresó su repudio hacia Alberto Fernández, calificándolo de “psicópata” por haber usado al feminismo. Fernández pidió disculpas a las jóvenes a quienes había invitado a sumarse a la lucha feminista, subrayando la importancia de aprender de la decepción y seguir intentando.

El apoyo a Fabiola Yáñez se extiende a lo largo de todo el espectro político, reflejando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de un tratamiento judicial adecuado para garantizar justicia y apoyo a las víctimas de violencia de género. (Agencia OPI Santa Cruz)