Allanan el departamento de Alberto Fernández

Hoy, la Justicia ordenó un allanamiento en el departamento del ex presidente Alberto Fernández, ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero, en el marco de la causa por violencia de género que su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, inició en su contra. Según fuentes judiciales, el procedimiento tuvo como principal objetivo el secuestro del teléfono celular de Fernández, pieza clave en la investigación.

La orden fue solicitada por los fiscales Ramiro González y Carlos Rívolo, quienes materializaron el allanamiento a través de personal de la Policía Federal. El operativo se produjo luego de que la causa, sorteada este viernes, quedará nuevamente bajo la jurisdicción del juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10.

El caso había sido iniciado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que Ercolini subroga, pero fue reasignado al juzgado de origen tras el sorteo judicial. El expediente 2539/2024 se desprendió de una investigación previa sobre presuntas irregularidades en contratos de seguros durante la gestión de Fernández. En el curso de esa investigación, pruebas de una presunta agresión de Fernández a Yañez fueron descubiertas en un celular incautado, lo que derivó en la apertura de esta nueva causa.

Con el cambio de juzgado, el fiscal Ramiro González será ahora el encargado de intervenir en la causa, y el ex presidente designó a la abogada Silvina Carreira, especialista en Derecho Penal y de Familia, como su defensora. Fernández, en una presentación ante el juez Ercolini, manifestó su disposición a someterse a la Justicia y solicitó que se acelere el proceso para que su abogada pueda acceder a los detalles de la causa lo antes posible.

La denuncia de Fabiola Yañez, presentada el pasado martes, acusa al ex mandatario de “violencia física” y “terrorismo psicológico”. En las últimas horas, se hicieron públicas dos fotos de Yañez que muestran marcas de golpes en un ojo y en un brazo, lo que ha generado un fuerte impacto mediático y podría influir en el curso de la investigación. (Agencia OPI Santa Cruz)