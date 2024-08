Las fotos de Fabiola Yañez con golpes en medio de denuncia por violencia de género

Esta noche, dos fotografías que muestran a Fabiola Yañez, la ex primera dama, con visibles marcas de golpes en el rostro y el brazo, comenzaron a circular en diversos medios. Las imágenes han generado un gran revuelo, ya que aparecen en medio del escándalo de la denuncia que Yañez presentó contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género.

Las fotografías, que fueron publicadas inicialmente por el sitio Infobae, muestran a Yañez con un ojo morado y una marca en el brazo, cerca de la axila derecha. Según se especula, estas lesiones serían consecuencia de una supuesta agresión por parte de Fernández.

El escándalo no solo se limita a las impactantes imágenes. También han salido a la luz una serie de chats entre Yañez y Fernández que refuerzan la gravedad de la denuncia. En una de las conversaciones, Yañez expresa su desesperación: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás”, se lee en uno de los mensajes que habría enviado al ex mandatario.

En otro mensaje, Yañez expone su frustración y dolor ante la situación: “Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando”, continúa la ex primera dama en uno de los intercambios de mensajes.

Por su parte, Fernández respondió en el chat con un tono que parece reflejar su angustia: “Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará”.

Las imágenes y los chats han intensificado el debate público sobre la situación de la ex pareja presidencial, y las repercusiones de esta denuncia podrían tener un fuerte impacto en la esfera política y social del país. (Agencia OPI Santa Cruz)