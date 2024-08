En cuatro líneas, sin explicación ni fundamentación, el gobernador Vidal echó al Secretario de Pesca Harold Barck

Esta mañana el gobierno de la provincia de Santa Cruz emitió un escueto comunicado de cuatro líneas donde dice expresamente “El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, le solicitó la renuncia al Secretario de Estado de Pesca, Harold Bark, dependiente del ministerio de la Producción, Industria y Comercio”.

La pieza oficial de comunicación, no solo demuestra una evidente falla de construcción, sino que es una falta de respeto a la ciudadanía, toda vez que del funcionario a quien (dice el gobierno) “pidió la renuncia”, cuando en realidad fue echado del cargo, no expresa una mínima argumentación que dé respuesta a la pregunta básica “Por qué”. Los medios provinciales, que normalmente no interpelan al gobierno, se limitaron a copiar y pegar las escasas cuatro líneas que emitió la provincia, sin un mínimo agregado que implique cuestionar, preguntar o al menos tener la curiosidad por saber qué pasó.

La gravedad de esta comunicación excesivamente minimalista que emitió el órgano de comunicación oficial, pone en relieve la existencia de problemas serios o graves que el gobierno intenta ocultar, porque no se trata de una “renuncia”, figura retórica que generalmente con el agregado de “por razones personales”, encubren los verdadero motivos de la salida del cargo de un funcionario.

Acá se indica que el Gobernador Claudio Vidal le pidió la renuncia a un Secretario de Estado; obligadamente, en un texto de ese tipo y ante la iniciativa de la máxima autoridad de sacar a un Ministro o Secretario, debe incluir una mínima fundamentación que acá está ausente.

¿Cuestiones personales solamente?

OPI está haciendo las averiguaciones pertinentes, incluyendo lo ocurrido en dos reuniones previas, donde participó el funcionario (una de ellas en Pico Truncado) y su reciente voto en el Consejo Federal Pesquero a favor de Río negro. Hasta el momento, lo que ha trascendido es un brote psicótico o etílico que habría sufrido Harold Barck, pero no han podido conectar esta situación con el despido de las funciones que decidió el Gobernador Vidal.

Las mismas fuentes coinciden en que el ex funcionario de Pesca habría chocado con una camioneta del organismo, la cual permanece en los galpones de la Secretaría de Pesca en Río Gallegos y esto, junto a una acumulación de hechos anteriores del ámbito personal y privado de Barck, habrían decidido su suerte frente a al Secretaría, motivo por el cual Vidal decidió bajarlo del cargo.

Sin embargo, ante la falta de explicación lógica y la ausencia de un motivo “oficial” que justifique el pedido de renuncia de un alto funcionario del gobierno por parte del Gobernador, todo hace suponer que existirían cuestiones mucho más graves y de orden institucional o pertinentes con el cargo, que habrían detonado su salida. En esto y ante la falta de explicación oficial, estaremos trabajando en los próximos días. (Agencia OPI Santa Cruz)