Preocupan las suspensiones en Textil Río Grande

(OPI TdF) – La crítica situación de la empresa Textil Río Grande es motivo de preocupación en al menos 60 trabajadores que se encuentran suspendidos por la caída de las ventas y la inactividad de la firma.

Así lo señaló Walter Hernández, delegado de los trabajadores, quien indicó que en agosto la empresa informó que podrá liquidar salarios de quienes están suspendidos.

“Hace varios meses que venimos con una situación complicada y la semana pasada tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo con la apoderada de la empresa y su abogado, donde nos comunicaron que Textil Río Grande ya no podía sostener los pagos”, afirmó el dirigente.

Hernández recordó que la suspensión implica una reducción a “un 75% del salario bruto en el comienzo de año, luego el importe fue bajando porque la fábrica solamente estaba vendiendo lo que se había estoqueado en la Ciudad de Buenos Aires, así que decidimos firmar un nuevo acuerdo para resguardar sobre todo los puestos de trabajo, para que no haya despidos”.

“Un acuerdo de un 75% de nuestro salario neto, que prácticamente para que se entienda es la mitad del sueldo de bolsillo, y la empresa venía pagando a cuentagotas, con quincenas atrasadas y demás, pero venía cumpliendo hasta que lamentablemente nos comunicaron que ya Textil Río Grande no podía afrontar los pagos”, añadió.

El dirigente argumentó que “el mercado se achicó, la situación textil a nivel provincial y nacional es muy complicada. No hay ventas, no hay consumo, y esto afectó gravemente a Textil Río Grande. Quieren achicar la cantidad de personal, ya que el mercado no es el mismo”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)