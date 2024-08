Alberto Fernández imputado por lesiones graves y amenazas coactivas tras denuncia de Fabiola Yañez

El ex presidente Alberto Fernández fue imputado este miércoles por los delitos de “lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo” y “amenazas coactivas” en el marco de la denuncia por violencia de género presentada por la ex primera dama Fabiola Yañez. Así lo informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, tras la ampliación de la declaración de Yañez realizada ayer desde España.

La resolución fue dictada por el fiscal Ramiro González, quien imputó a Fernández por “lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas”, señalando que la calificación final podría modificarse conforme avancen las investigaciones.

Además, el fiscal González dispuso una serie de medidas probatorias que incluyen la citación de varias personas cercanas al ex presidente y a Yañez. Entre los citados se encuentran Miriam Yáñez Verdugo, madre de la ex primera dama; Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos; Sofía Pacchi, amiga de Yañez; Federico Saavedra, médico de la Unidad Médica Presidencial, y María Cantero, histórica secretaria de Fernández.

González también solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad internas de la Quinta de Olivos, correspondientes a los meses de abril a agosto de 2021 y de julio de 2023, así como los registros de ingreso del médico Federico Saavedra y otros galenos de la Unidad Médica Presidencial en ese período.

Además, el fiscal requirió al Sanatorio Otamendi, la Fundación SANAR, y la Clínica Fertilis la historia clínica de Yañez correspondiente a los años 2016 y 2017. También solicitó al Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), dirigido por Facundo Manes, que facilite la historia clínica de la ex primera dama y los datos de los profesionales que la atendieron en esos años.

Fabiola Yañez había declarado este martes durante cuatro horas ante el fiscal González desde el consulado argentino en Madrid, donde reside actualmente. La declaración se realizó a través de la plataforma Zoom, como parte de la causa que sigue adelante en la Justicia Federal. (Agencia OPI Santa Cruz)