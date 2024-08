Cristina Kirchner: “no me di cuenta que me habían gatillado”

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner declaró este jueves en el juicio por el intento de magnicidio que sufrió en 2022, revelando que no se percató del ataque en el momento y que solo fue informada del hecho cuando el agresor, Fernando Sabag Montiel, ya había sido detenido por su equipo de seguridad. Durante su testimonio, Kirchner reflexionó sobre la imposibilidad de llevar a cabo un golpe de Estado “a la vieja usanza” en la actualidad, señalando que existen “otros modos” para desplazar a quienes se oponen a ciertas políticas.

Kirchner hizo hincapié en la relación entre el poder económico, los medios de comunicación y el poder judicial, afirmando que “si no hay una articulación con los medios hegemónicos y el poder judicial, que es el poder económico concentrado, estas situaciones no podrían suceder”. La ex mandataria denunció que quienes se oponen a la “entrega” del país son atacados, ya sea “con un tiro o con una sentencia”, citando un titular del diario Clarín que decía: “el tiro no salió pero la sentencia sí”.

La ex vicepresidenta también expresó su preocupación por el discurso de algunos funcionarios, afirmando que “quienes gobiernan se parecen a quienes son gobernados” y advirtió sobre la complejidad de la sociedad actual, donde “le han alterado la psiquis” a la gente.

Finalmente, Kirchner señaló que aunque los autores materiales del intento de asesinato están siendo juzgados, aún faltan por identificar a los autores intelectuales y a los financiadores del ataque. Subrayó que estos no le deben cuentas a ella como víctima, sino “a la democracia”, destacando que la política debe seguir siendo una herramienta para cambiar la sociedad y no para “estigmatizar ni para matar a nadie”. (Agencia OPI Santa Cruz)