Un vecino de 28 de Noviembre, hizo un justo y serio cuestionamiento por la calidad del agua y el funcionario de SPSE no supo darle respuesta

Debido a los recurrentes y graves problemas del agua potable que sufre 28 de Noviembre, un vecino de la ciudad acudió a la subgerencia local de SPSE, a cargo de Hugo Gordillo, cuñado del ex intendente y actual diputado provincial por el SER, Fernando Españón y trabajador de la empresa estatal, puesto en el cargo por la Gerencia General de SPSE.

Ante los recurrentes cortes de agua y la llegada a los domicilios de agua con gran nivel de turbiedad e inclusive rastros de barro, el vecino fue a preguntar qué está haciendo al respecto la empresa, teniendo en cuenta que hace muchos años vive el mismo problema y a su criterio no encuentra las inversiones que anuncian haber hecho, ni se conoce el plan para remediar este problema sanitario grave y recurrente de la cuenca, porque el mismo se manifiesta también en Río Turbio y Julia Dufour.

En síntesis y luego de escuchar todo lo expresado por el vecino de manera muy respetuosa pero insistente, el Subgerente de SPSE en 28 de Noviembre, no supo responder de manera que su interlocutor saliera mínimamente convencido de lo que está ocurriendo con el agua y qué acciones están llevando adelante para remediarlo.

Sin respuesta

El hombre lo abordó a Gordillo para saber cuál es el problema con el agua en esa ciudad, dado que los vecinos se ven en la obligación de comprar agua en bidones y no todos puede disponer del valor del agua envasada que sirve para el consumo humano, pero la que circula en las redes ni siquiera es apta para la higiene personal.

El vecino le hizo un planteo lógico, al preguntarle dónde va y qué hace SPSE con la plata que recauda, ya que todo el mundo paga las facturas religiosamente, es mucho el dinero que recauda y no ponen ni un solo peso en resolver este problema que es cada vez más grave.

“¿Qué hacen con la plata?” – preguntó el hombre al funcionario – porque a nosotros nos cortan la luz y el gas si no pagamos?. Pero Uds no brindan servicio y nadie les dice nada”.

El funcionario de la empresa replicó que el tema del agua “viene desde hace años” y le dijo que ellos también son afectados, “no tenemos una cañería aparte”, le dijo Gordillo, tratando de mitigar el reclamo y señalando que ellos como parte de SPSE también sufrían el problema.

El vecino, entonces, le preguntó si desde la Subgerencia no hacen las gestiones ante la empresa y Gordillo le dijo que hicieron las gestiones ni bien asumieron, “pero nada es todo inmediato – le expresó – nosotros llegamos hace 6 meses. Hay años de decadencia no se puede arreglar de un dia para otro”, se disculpó.

Gordillo tras recordarle al vecino que hace 17 años que trabaja en SPSE le informó que se les quemaron 3 bombas prácticamente en el mismo momento y el vecino, entonces, le preguntó ¿Cuánto vale una bomba?, e inmediatamente se respondió “con una Hilux de la empresa compran tres bombas”, dijo y le reclamó por las familias y las criaturas que toman agua con barro, la cual sale muy poca de las redes y deben dejar asentar y hervirla, para poder ingerirla con todo los riesgos que ellos implica.

“Pónganse las pilas porque a SPSE le entra mucha plata y que no digan que la ponen en infraestructura. Tienen plata para comparar vehículos, viaticos, viajes y no para la comprar una bomba?”, se preguntó, sin que haya logrado obtener una respuesta válida por parte del funcionario.

Viejo problema, ninguna solución

El trabajador con razonamiento y lógica pura le planteó a Hugo Gordillo la problemática del agua en 28 de noviembre, que no deja de ser similar a lo que acontece en Rio Turbio, en función que las dos tomas que suministran agua a las dos comunidades ubicadas sobre el río Turbio, en el denominado Valle de Primavera.

Allí están las dos tomas superficiales de las cuales hemos hablado en muchas oportunidades porque sufren problemas en invierno con la acumulación de hielo y en verano con los deshielos.

En estos días y seguramente en las semanas por venir de producirse mayor caudal de deshielos, va a enturbiarse aún mucho más el agua e incluso, las bombas toman ese barro y lo traslada a las cañerías, debido a que los filtros no son suficientes, no tienen capacidad y la operación de los mismos se encuentran ampliamente limitadas por la sedimentación que trae el agua; por lo tanto, la colocación de buenas y potentes motobombas y potentes filtros, podrían traer algún paliativo, que, por el momento, no es parte de la realidad de la cuenca. (Agencia OPI Santa Cruz)