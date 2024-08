Riesgo País cae y bonos suben tras menor inflación en julio

La tasa de Riesgo País descendió un 1,6%, ubicándose en 1.492 puntos, impulsada por un aumento en los precios de los títulos de deuda tras conocerse que la inflación de julio fue del 4%, por debajo del 4,6% registrado en junio.

Los bonos en dólares mostraron subas destacadas, con el Global 2038 (GD38) a la cabeza, registrando un incremento del 1,3%. Otros títulos, como el Global 2035 y el Bonar 2041, también experimentaron alzas del 0,9% y 0,8%, respectivamente.

En el mercado cambiario, el dólar presentó comportamientos mixtos según los distintos segmentos. El dólar “Blue” descendió un 0,37%, cerrando en $1.350 para la venta. Sin embargo, los segmentos financieros registraron alzas, con el dólar MEP subiendo un 0,85% y el Contado con Liquidación aumentando un 0,75%, alcanzando los $1.279.

Por su parte, el dólar oficial experimentó un alza de $1, cotizando a $920 para la compra y $960 para la venta en el Banco Nación. En este contexto, la brecha cambiaria del dólar informal se situó en 40,6%, con el paralelo ubicándose $325 por encima de su valor al inicio del año, cuando cerró el 2023 a $1.025.

El Banco Central aprovechó la jornada para adquirir US$ 29 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Sin embargo, las reservas internacionales disminuyeron en US$ 154 millones debido al pago de importaciones y otros compromisos financieros. A pesar de esta caída, las reservas del Banco Central han aumentado US$ 1.018 millones en la primera quincena de agosto y acumulan un incremento de US$ 4.341 millones en lo que va del año, alcanzando los US$ 27.417 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)