Hospital de Río Grande busca dadores de sangre por falta de stock

(OPI TdF) – El Hospital Regional de Río Grande lanzó una campaña para solicitar dadores de sangre ante la emergencia por la falta de stock en el banco de sangre del nosocomio.

Ante un panorama complejo y debido a una alta demanda de transfusiones de sangre de 0RH+, desde el hospital indicaron que el grupo que solicitan es el más común de los factores de sangre, pero a raíz de la gran demanda que tuvieron por pacientes, comenzaron a registrar faltantes de stock de dicho factor.

Desde la dirección del Hospital solicitaron a los habitantes de Río Grande puedan acercarse al Servicio de Hemoterapia para donar sangre.

Allí indicaron que los requisitos para donar sangre son tener entre 18 a 60 años de edad, pesar más de 55 kilos, no estar embarazada, o en período de lactancia; desayunar antes de donar, evitando lácteos y grasas; no haberse realizado cirugías en los últimos seis meses; no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año y; presentar DNI, quienes puedan acercarse lo podrán realizar de lunes a viernes de 08:30 a 11:30. (Agencia OPI Tierra del Fuego)