“Te voy a mandar a matar”: el polémico comentario de Tamara Pettinato en video junto a Alberto Fernández

Tamara Pettinato volvió a generar controversia al aparecer en un nuevo video junto al ex presidente Alberto Fernández, esta vez filmado en la Casa Rosada. En la grabación, difundida por Infobae, la panelista aparece sentada en el sillón presidencial y protagoniza un diálogo en tono de broma con Fernández, en el que le expresa su afecto y lanza una controvertida frase: “Ahora que soy Presidenta, te voy a mandar a matar”.

En el video, se escucha a Pettinato responderle al ex mandatario con un doble “te amo”, mientras Fernández la filma y le pide que lo repita: “Ahora tenés que decírmelo… No te escucho”. Luego, entre risas, la hija de Roberto Pettinato añade: “Más o menos, no tanto, pero ahora que soy Presidenta, te voy a mandar a matar”, a lo que Fernández insiste: “Pero, ¿me amás o no me amás?”. Pettinato cierra la interacción diciendo: “Te amo. Y por eso te voy a matar”.

Este es el tercer video que se filtra de la intimidad de un almuerzo compartido entre ambos, todos grabados por el propio Fernández, lo que ha generado múltiples reacciones en redes sociales y en el ámbito político, debido al contenido y al contexto en que se desarrollan. (Agencia OPI Santa Cruz)