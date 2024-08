La vicepresidenta Villarruel se defiende tras suba salarial en el Senado: “No soy senadora”

La vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia de la reciente polémica generada por el aumento en las dietas de los senadores, aclarando que su responsabilidad se limita a las paritarias de los empleados del Senado y no incluye las decisiones salariales de los legisladores. Villarruel, titular de la Cámara Alta, respondió a un cuestionamiento en Instagram explicando que los senadores tienen la facultad de “desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores” y que ella no tiene injerencia en esas decisiones.

Esta aclaración llega después de que la Cámara de Senadores acordará un incremento del 6,5% en las dietas de los legisladores nacionales, en dos tramos, que llevará sus salarios a 9 millones de pesos mensuales. Este aumento se basa en la paritaria cerrada por los gremios estatales. Villarruel, según fuentes de la Presidencia del Senado, no estaba de acuerdo con que los senadores se incluyeran en la resolución y trató, sin éxito, de evitarlo.

El incremento se aplicará en dos partes: un 3,5% retroactivo al 1° de julio y el restante 3% desde el 1° de agosto. La decisión ha generado el rechazo del presidente Javier Milei, quien expresó su descontento por el aumento salarial en un contexto de crisis económica.

Villarruel recordó, a través de una publicación en X, que no cobra del Senado ni puede influir en las decisiones de los senadores, reiterando que no tiene autoridad para forzar una votación nominal ni para exigir la justificación de las decisiones tomadas. (Agencia OPI Santa Cruz)