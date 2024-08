La ex secretaria de Alberto Fernández confirmó la autenticidad de los chats con Fabiola Yañez pero negó haber presenciado violencia

María Cantero, quien fuera secretaria del ex presidente Alberto Fernández, declaró hoy ante la Justicia que las capturas de los chats que mantuvo con la ex primera dama Fabiola Yañez son “reales”, aunque aseguró no haber presenciado actos de violencia en la relación de la pareja.

Según fuentes judiciales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, Cantero afirmó ante el fiscal Ramiro González que Fabiola Yañez, quien denunció al ex presidente por violencia de género, es la “víctima” en este caso. Sin embargo, la exsecretaria aclaró que nunca presenció maltrato físico por parte de Fernández.

La declaración de Cantero, que se prolongó por más de dos horas, se produjo tras la citación del fiscal para testificar a las 12:00 en los tribunales federales de Comodoro Py. Al salir, evitó a la prensa utilizando una salida alternativa.

Antes de Cantero, la periodista Alicia Barrios, amiga cercana de Yañez, también prestó declaración ante el fiscal González. Barrios testificó que el ex mandatario ejerció “maltrato psicológico” sobre su ex pareja, aunque al igual que Cantero, aclaró no haber sido testigo de violencia física.

El fiscal González está investigando nueve episodios de violencia que incluyen maltrato emocional, agresiones físicas y hostigamiento, presuntamente ocurridos entre 2016 y principios de 2024. (Agencia OPI Santa Cruz)