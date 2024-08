El lado oscuro de la luna

(Por: Mirtha Espina) – En el inicio de la vida política de Santa Cruz, en la primavera democrática, un día de verano se publicó en La Opinión Austral la carta de un desconocido que daba cuenta de un arreglo en el Banco Provincia por el cual la empresa Gotti había saldado deudas con el gobierno con un documento del Banco los Andes, que a los pocos días entró en quiebra.

Esto motivó largos debates parlamentarios, comisiones investigadoras, juicios y demás yerbas. Todos los dardos apuntaban al hombre fuerte de Puricelli, don Amador Iglesias.

El escándalo del “palo verde” fue la comidilla de la política lugareña. Con el paso del tiempo, pocos nos preguntamos ¿Quién era ese llanero solitario que presuntamente desde la Casa Santa Cruz en Buenos Aires se ponía en justiciero? Pero por esos años también era un oscuro empleado de esa dependencia santacruceña en la CABA, un tal Larcher, quien también había tenido paso por el Banco Provincia. Y en esos tiempos, también era un personaje segundón,

Entre los bancarios también estaba Lázaro Baez, que ya filtraba información de las cuentas de los clientes al estudio de los Kirchner. Ese era el huevo de la serpiente, la presencia de informantes en la política, que sabían de hacer operaciones turbias.

Quizá por la euforia del retorno de la democracia pocos tomaron en cuenta la importancia de la relación del sotto governo con la política y la presencia de esta mano de obra desocupada en los “repulgues del poder”, tal como lo expresara el Ministro del Interior Antonio Trocolli en oportunidad de ser interpelado por la desaparición de Osvaldo Sivak.

Con los años kirchneristas la actuación y ascenso de estos personajes en el control de resortes del estado fue ganando peso, casi como método de marcar al enemigo y tener todos los recursos para quitarlo de la vida política. Estos carpetazos, derivaron en repentinos cambios inexplicables de quienes hasta un momento vociferaban contra la corrupción y que un día pasaban a ser parte de los elencos del gobierno. Es más, este entramado de opacidad y filtración de información se ocupaba de hacer llegar grabaciones de charlas entre el famoso “bombón” Mercado y un empresario pidiendo un retorno, grabaciones de charlas telefónicas entre Néstor y Cristina discutiendo sobre si convenía seguir en el pejota o aliarse al Frepaso. O bien versiones mas rústicas como que en la época de los contestadores automáticos nos aparecieran conversaciones y presuntas ligaduras de líneas.

El gobernador Kirchner parece que hacia gala de tener un scaner para escuchar conversaciones telefónicas y luego, cuando llegó a la presidencia, cuentan que Nestor se dormía la siesta escuchando los casetts con grabaciones de los teléfonos de adversarios; parece que tan secreta misión era encomendada a Larcher, que junto a Stiiuso, Poccino y demás, ya cobraron notoriedad. Estos habían ingresado a la Side en los comienzos de la dictadura y supieron gambetear la transición y encontraron en Néstor la presa justa, el cliente a su medida, voraz consumidor de datos y goloso de los aprietes. Ni la muerte del fiscal Nisman nos llevó a una reflexión seria y menos a una sentencia judicial.

Volviendo al comienzo de este relato, en estos siniestros estaba la cueva del perico que explicaba como todos los detalles del acuerdo Gotti-Banco provincia se filtraron a la opinión pública y saltaron a los escritorios de los políticos. En una provincia ávida de peleas entre políticos, recuerden los juicios políticos de la época de Paradelo, Martinovic y los desórdenes de los setenta, parecía tirar de la cola al león, tirar entretela de un acuerdo con un cheque sin fondos.

Ahora bien, esos mismos justicieros no hablaron más cuando se hizo la venta del paquete accionario a la familia Eskenazi, cuando desaparecieron los mil palos verdes que Cavallo transfirió a la provincia…es decir, eran personajes que empezaron siendo Diego de la Vega y luego se tornaron en Vitto Corleonne.

Este largo introito a la reflexión para hacer amigos y enemigos, nos lleva a repensar qué pasó en el entorno de la diputada Roxana Reyes en tiempos recientes; como sabemos, nos enteramos que debió excusarse de la comisión del Consejo de la Magistratura en la causa que investiga al juez de Rosario quien compartía contador con el capo narco Alvarado.

De modo repentino un colaborador de Reyes aparece en relación contractual con “el encausado”; si Reyes no renunciaba el juicio, caía en causales de nulidad. Pero la turbiedad no es solo esa anécdota; el jefe de la SIDE de Rosario fue detenido por pasar información a los narcos, y liberado sin mucho trámite por el mismo juez encausado. Y la Cámara reclama sea detenido nuevamente.

De modo que los alcahuetes ya no solo trafican información, sino que una parte de ellos son aliados de los narco. En medio de estas patrañas entre personajes siniestros muchos diputados y senadores, se atropellan por ser miembros de la comisión bi cameral de seguimiento de los servicios de inteligencia, desde el ruloso Lousteau, heredero caricaturesco de Alem, hasta el denunciante serial Thailade, o el mismo converso de Moreau.

La diputada Reyes no habló de este tema, nos enteramos por medio de Carlos Pagni en Odisea Argentina. No hablar cuando se es funcionaria, no es sano; si fue víctima de una operación que lo diga, que desplace de su entorno a quienes no honran el cargo. Pero la diputada parece no darle relevancia al asunto y con una excusación quiere, por asi decirlo, salvar su buen nombre y honor. Si los narcos se aliaron a los servicios y se atreven a presionar en favor de sostener un juez probadamente corrupto en un territorio que es la maqueta de la corrupción que atraviesa la argentina, el problema no es de Reyes, es un tema de Estado.

Poco importa si el chico estudioso que colaboraba con ella de modo irresponsable se conectó de alguna manera al narco, atrás subyace un mundo oscuro, siniestro al que se lo elimina con transparencia y justicia. Sucede que ya perdimos tanto la fe en la política que sería cómodo denostar, adjetivar de modo interesado, caer en los miserables “trapos de portera” a los que refería Jesús Quitero, pero le pedimos a la diputada que reflexione, esto no es un juicio en Tribunales, está en juego el Estado.

Y ya que estamos en temas de Estado, en estos días estamos asistiendo a un juego perverso, por un lado, los alumnos de muchas escuelas están o estuvieron sin clases, por falta de limpieza. El Estado no es capaz de limpiar un edificio…y nos quiere reglamentar la vida. A su vez, las universidades en el comienzo del segundo cuatrimestre se plantaron en un paro salvaje demandando más dinero.

Los chicos de esta provincia que desde 2007 vienen perdiendo dos años de escolaridad real por promoción, ahora ingresan a la UTN o a la UNPA y “otra vez fruta”, paro…..

Los educadores no pueden protestar de otra manera que descargando su ira sobre los niños o alumnos; solo en Argentina se toma en joda la educación. Aquí, cualquier excusa parece ser buena para interrumpir el dictado de clases, sea porque se arma el negociado de las cooperativas, sea por lo sueldos miserables de los docentes, sea por el bajo presupuesto, todo sirve de argumento para contribuir a la pobreza intelectual de las generaciones venideras.

Nunca se transparenta el dinero que se afecta al sistema educativo y la tan mentada declaración de servicio esencial de la educación es una brasa que no se quiere tocar. ¿Qué pasaría si un día el hospital, las clínicas y sanatorios y médicos se unen y cierran por tiempo indeterminado?…todos alegaríamos los derechos que nos asisten como ciudadanos, pero maltratar la Educación se tornó un hábito.

No es preocupación social la calidad de la formación que reciben nuestros hijos…Es políticamente incorrecto cuestionar esa manera de solucionar conflictos de mayores, haciendo padecer a los chicos. Es de fachos pedir calma, diálogo y transparencia. Por diversos caminos, llegamos al mismo problema: el Estado argentino está en jaque, sea por el delito o la desidia. Todos pedimos lo que no puede dar y a la vez, se hace como que todo se soluciona a un costo altísimo.

Podríamos sacar a la luz los trapos sucios de las universidades, de los gremios, de los gobernantes…pero sería tirar más leña a una hoguera que nos cocina a todos a fuego lento. (Agencia OPI Santa Cruz/Fm News)