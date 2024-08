El ex jefe de la Quinta de Olivos declara como testigo clave

Daniel Rodríguez, ex jefe de la Quinta Presidencial y uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente Alberto Fernández, compareció hoy ante el juez Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py. Rodríguez, quien fue convocado como testigo clave, podría aportar información relevante sobre el conflictivo vínculo entre Fernández y su ex esposa, Fabiola Yañez, durante el período en que ambos residieron en la Quinta de Olivos, entre 2019 y 2023.

Según trascendidos, Rodríguez habría sido testigo de varias discusiones y enfrentamientos entre la pareja, lo que le otorga un rol crucial en la investigación. Se especula que en al menos una ocasión, el testigo intervino directamente en un altercado entre Fernández y Yañez, llevándose al entonces mandatario en un carro de golf para evitar que la situación escalara.

Rodríguez tiene un largo historial de servicio cercano a Alberto Fernández. Antes de asumir como intendente de la Quinta de Olivos, fue bombero de la Policía Federal y trabajó como custodio personal de Fernández durante su tiempo como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Con el tiempo, pasó a ser su chofer, cadete y secretario personal, hasta finalmente ser designado a cargo de la residencia presidencial.

A lo largo de su carrera, Rodríguez se ha mantenido alejado de las redes sociales y de los medios de comunicación, lo que ha contribuido a mantener un bajo perfil a pesar de su cercanía con el poder.

Mientras tanto, Alberto Fernández ha negado rotundamente las acusaciones de haber agredido físicamente a Fabiola Yañez, asegurando que está “siendo acusado” de algo que “no hizo” y enfatizando que “nunca ha golpeado” a Yañez ni a “ninguna mujer”. (Agencia OPI Santa Cruz)