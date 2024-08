Manuel Adorni reclama pronta detención del ex diputado Germán Kiczka

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió recientemente a la delicada situación del ex diputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en una red de pedofilia. Durante su habitual conferencia de prensa, Adorni exigió la “pronta detención” del acusado, subrayando la gravedad de los cargos que pesan sobre él. “Se está encargando la justicia. Ojalá que actúen rápido, efectivamente se lo ubiquen y paguen por lo que presuntamente ha hecho porque es una aberración total”, manifestó el vocero, poniendo énfasis en la urgencia de que la justicia actúe con celeridad.

Adorni no escatimó en calificativos al referirse al caso, describiendo el presunto delito como “uno de los peores que pueda existir en el mundo”. En línea con esta postura, la Legislatura de Misiones votó de manera unánime el desafuero de Kiczka, quien pertenecía al partido Activar, vinculado al movimiento que apoyó a Javier Milei. La medida legislativa fue un paso crucial para facilitar la acción judicial en su contra.

El juez en lo Penal N°4 de Apóstoles, Miguel Faria, reveló que, tras un allanamiento en la vivienda de Kiczka, no lograron dar con su paradero, lo que llevó a declarar al ex diputado como prófugo de la justicia. La acusación no solo lo involucra a él, sino también a su hermano, Sebastián Kiczka. Previamente, Germán Kiczka había solicitado a la Cámara de Representantes de Misiones que aceptara su renuncia para poder dedicarse por completo a su defensa en la causa penal que lo involucra. Sin embargo, tras manifestar públicamente su desvinculación de las acusaciones a través de un comunicado, decidió huir.

“Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso. La causa, iniciada en el mes de febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí”, declaró Kiczka antes de su desaparición.

El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político, especialmente después de que el ex legislador visitara Casa Rosada el pasado 8 de agosto, donde se reunió con el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, en compañía de la diputada de La Libertad Avanza, Florencia Klipauka Lewtak, y el legislador provincial de Activar, Pedro Puerta. (Agencia OPI Santa Cruz)