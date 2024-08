Mauricio Macri y María Eugenia Vidal relanzan la Fundación Pensar en Entre Ríos

El ex presidente Mauricio Macri, junto a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y otros referentes del PRO, encabezarán el relanzamiento de la Fundación Pensar, el think tank del partido, en la provincia de Entre Ríos. El evento, que se llevará a cabo este jueves 29 y viernes 30 de agosto en Paraná, tiene como objetivo central fortalecer la visión federal del PRO a través de un “Encuentro Regional sobre Federalismo”, donde se debatirán políticas públicas con enfoque regional.

El relanzamiento de la Fundación Pensar, que ahora estará bajo la presidencia de la diputada María Eugenia Vidal, marcará un nuevo impulso para el centro de pensamiento que fue creado en 2005 como una herramienta clave para el desarrollo de planes de gobierno y políticas públicas alineadas con los principios del PRO. Este rediseño de la fundación, que se presentará formalmente en el Hotel Marán de Paraná, pretende adaptarse a las nuevas realidades políticas y sociales del país.

La actividad comenzará el jueves a las 16:00 horas con la bienvenida del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien estará acompañado por la vicepresidenta de la Fundación Pensar, Silvia Lospennato, y una representante de la Fundación Konrad Adenauer, entidad que apoya a la fundación desde sus inicios. Posteriormente, a las 17:30, se llevará a cabo una Mesa de Gobernadores moderada por Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, en la que participarán Jorge Macri, jefe de gobierno porteño; Ignacio Torres, gobernador de Chubut; y el propio Frigerio.

El cierre de la primera jornada será a las 19:00 horas y estará a cargo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, quienes, además de relanzar oficialmente la Fundación Pensar, expondrán sobre el rol de este think tank en la construcción de una nueva agenda política para el país.

Este evento también busca consolidar la presencia del PRO en las provincias, mostrando una intención de promover una visión de federalismo más activa y efectiva, que permita al partido tener un mayor impacto en las políticas regionales y en la gobernanza local. (Agencia OPI Santa Cruz)