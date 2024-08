Sofía Pacchi citada a declarar en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

El fiscal federal Ramiro González ha citado a la modelo Sofía Pacchi para declarar el 12 de septiembre en la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez. La citación se produce luego de que Yañez mencionara a Pacchi en su testimonio, señalando que una serie de mensajes entre Pacchi y el ex mandatario desencadenaron una discusión que culminó en agresiones físicas.



Según la declaración de Yañez, al confrontar a Fernández sobre los mensajes, él la habría “zamarreado” y provocado una lesión en uno de sus brazos, además de sujetarla por el cuello. Este testimonio es uno de los elementos que la Fiscalía está investigando dentro de los nueve hechos que sustentan los delitos atribuidos al ex presidente.

Sofía Pacchi, quien fue amiga de la ex primera dama y frecuente visitante de la Quinta de Olivos hasta la polémica viralización de la fiesta de cumpleaños de Yañez, ha negado públicamente tener cualquier tipo de “vínculo sentimental” con Alberto Fernández. Su abogado, Fernando Burlando, ha solicitado una prórroga para la fecha de su declaración debido a que Pacchi recientemente se convirtió en madre.

Además de Pacchi, el fiscal ha convocado a declarar a María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández; Federico Saavedra, ex titular de la Unidad Médica Presidencial; Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos; Miriam Yáñez Verdugo, madre de la ex primera dama; y la periodista Alicia Barros.

En su reciente declaración, Daniel Rodríguez afirmó que, antes de la controversia por la foto de la fiesta, Pacchi era una frecuente colaboradora de la primera dama en la Quinta de Olivos, pero que dejó de verla después de ese episodio, aunque la vio en una ocasión al final del mandato de Fernández. (Agencia OPI Santa Cruz)