Lourdes Arrieta rompe con La Libertad Avanza y crea monobloque “Fuerzas del Cielo”

En medio del escándalo por la visita de un grupo de legisladores libertarios a represores presos en el penal de Ezeiza, la diputada nacional Lourdes Arrieta anunció hoy la creación de un monobloque denominado “Fuerzas del cielo – Espacio liberal” (FE), anticipándose a una inminente reunión del bloque de La Libertad Avanza que planeaba su expulsión.



Arrieta, en una agitada ronda de prensa en la puerta del Palacio Legislativo, afirmó que, aunque sigue apoyando las ideas de la libertad y al presidente Javier Milei, no puede permanecer en un espacio que no respeta la agenda presidencial. La diputada aclaró que continuará respaldando los proyectos del Poder Ejecutivo, pero se permitirá ser crítica cuando lo considere necesario.

Según fuentes legislativas, Arrieta busca formar un interbloque con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), liderado por Oscar Zago, quien también se distanció de la bancada libertaria tras conflictos internos. “Respetar a los otros bloques es fundamental, pero me encantaría conformar un interbloque que respalde al presidente Javier Milei”, manifestó.

El conflicto surgió tras la denuncia penal que Arrieta presentó contra miembros de su propio bloque, en la que pidió que la Justicia investigue lo sucedido en Ezeiza. Además, sugirió que la visita contaba con el aval del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, lo que intensificó las tensiones.

Arrieta reveló un plan coordinado por legisladores libertarios, junto al sacerdote pro dictadura Javier Ravasi y abogados procesalistas, para liberar o reducir las penas de represores condenados por crímenes de lesa humanidad. Aunque participó en la foto con los genocidas en Ezeiza, la diputada afirmó que desconocía el verdadero propósito de la actividad. Sin embargo, los chats de WhatsApp que ella misma hizo públicos parecen indicar que estaba al tanto del plan antes de la visita.

Defendiéndose ante las preguntas de los cronistas, Arrieta afirmó que, aunque estaba en ese grupo de WhatsApp, no entendía completamente la maniobra. Expresó que no puede seguir en un espacio donde no la respetan ni se respeta la agenda del presidente, la cual, según ella, no incluye beneficiar a militares de la dictadura.

Arrieta también acusó a sus ex colegas de utilizarla como “carne de cañón” para denostarla en los medios y pidió una investigación sobre quienes intentaron encubrir a los responsables de la visita a Ezeiza. Nombró específicamente al diputado Beltrán Benedit y a otros miembros del bloque, además de mencionar una reunión del 14 de marzo en la que, según ella, se gestó el plan de mejorar las condiciones de detención de los represores.

Finalmente, Arrieta presentó un proyecto para ampliar la investigación sobre la visita al penal de Ezeiza, incluyendo al sacerdote Ravasi y sus presuntas conexiones con una sociedad offshore en Estados Unidos. Consultada sobre si votaría a favor de la expulsión de los cuatro diputados libertarios involucrados en la visita, la diputada señaló que tomará una decisión basada en sus “valores y principios” una vez que se complete la investigación. (Agencia OPI Santa Cruz)