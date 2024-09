Yo petrolerizo, tu petrolerizas, ellos petrolerizan. Luz verde al sindicato de Petroleros para apretar a estacioneros

Hace varios años el Sindicato de Camioneros había bloqueado el corralón de la firma Costa, pues exigían que los empleados de la firma que mueven los zamping, llevan y traen carga dentro de los galpones y el corralón de la casa de construcción, se afiliaran al sindicato de Moyano, porque a criterio de ellos eran “conductores” (¿?). Sin duda era una movida política expresa, teniendo en cuenta que en ese momento Eduardo Costa estaba como candidato y era senador.

El día 30 de agosto/24, ocurrió algo parecido pero esta vez con el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, cuyo Secretario General es Rafael Güenchenen, quienes se hicieron presentes en estación de servicios YPF de calle San Martín y Buenos Aires de esta capital con una camioneta del gremio y banderas y durante cuatro horas la mantuvieron sitiada, lo cual, no le permitió al concesionario, despachar combustibles.

Los petroleros exigían que los empleados de la Estación de servicios, históricamente afiliados al gremio Empleados de Comercio, pasen a la órbita del sindicato de petroleros.

La acción de los petroleros fue, como es común en las manifestaciones públicas que hace este sindicato, al igual que la UOCRA, con una dosis de violencia que preocupó a los responsables de la firma “Las Olas SRL”, la empresa que tiene concesionada la terminal de combustibles embargada a Lázaro Báez y que la justicia autorizó sea concesionada en explotación.

La fuente consultada por OPI le asignó a esto un tinte político más que sindical, teniendo en cuenta que el gobierno provincial se encuentra tras una movida generalizada en contra de YPF, aludiendo que su salida trae innumerables problemas económicos para Santa Cruz.

“Esta empresa va a abrir la Axion de Roca y Ameghino pero como YPF y esto tiene tufillo político”, nos confió la fuente “no hay que olvidar que siempre se dijo que estas estaciones de servicio están administradas por palos blancos de Báez y ahora aparece esto…. es muy raro”, confió el infidente a nuestro cronista.

Sea como haya sido que el sindicato decidió generar este apriete a los empleados de estaciones de servicio, hay otras terminales de expendio de combustibles que temen una acción similar en otros puntos de la ciudad y la provincia, que no son precisamente los de YPF, exclusivamente.

Otra fuente relacionada con el petróleo, nos confió que la actitud tomada por el sindicato, es una forma de recuperar fondos que están buscando, ante la caída de afiliaciones por la salida de YPF, por la migración de trabajadores a Chubut y a Neuquén y la sensible caída de la recaudación que sufre el sindicato, debido a la salida de la petrolera estatal de Santa Cruz, en zona norte.

Lo llamativo, es que a días de haber ocurrido el sitio a la estación de servicio y el intento de obligar a los empleados estacioneros a desafiliarse del sindicato de Comercio y afiliarse al de Petroleros, Claudio Silva, el Secretario General hace muchos años de los empleados de Comercio en Santa Cruz no ha salido a decir una sola palabra sobre las intenciones de los petroleros, de quitarle la afiliación a quienes trabajan en las estaciones de servicios de la provincia.

No es una actitud natural de un Secretario General, cuando otro gremio pretende ocupar el espacio que le es propio. Hace muchos años, cuando ATE Santa Cruz estaba creciendo exponencialmente en afiliaciones, el entonces Secretario General Alejandro Garzón, inició una campaña de afiliación al personal municipal, y la reacción del SOEM y el SOEMCO no se hizo esperar. En rel caso de los petroleros, el sindicato de Empleados de Comercio no salió a oponerse ni a defender a sus propios afiliados. (Agencia OPI Santa Cruz)