Si durante el kirchnerismo nos quejábamos sobre la poca transparencia que había en las licitaciones públicas, lo que sucede ahora en la provincia, imita a la perfección las manipulaciones espurias del gobierno anterior, en materia de compras y licitaciones.

No nos equivocamos cuando señalamos la necesidad que tenía el gobernador Claudio Vidal de lograr la Emergencia, ese bien tan preciado por los gobernantes, porque le permiten tener “manos libres” y hacer con la economía, el pueblo, las cajas y la política, lo que se le ocurra, sin consecuencia.

Hecho a medida

En el Boletín Oficial 5913, encontramos una perlita que viene a explicar parte de una investigación más amplia que estamos realizando sobre la compra de alimentos, pero de la cual dimos cuenta en un primer informe el 14 de agosto del 2024.

En ese Boletín Oficial 5913 se da a conocer que con fecha 21 de mayo del 2024, el gobernador Claudio Vidal firmó el Decreto 0484/24 modificatorio del Anexo 1 del Decreto 0382/24 (Aprobación de la Emergencia Alimentaria y Administrativa). El nuevo instrumento en su objeto núcleo determina:

Decreto hecho a medida para permitirle, a los amigos, entrar por la ventana y contratar con el Estado sin cumplir las formas

MODIFÍCASE el artículo 1° Inciso c) del ANEXO I del Decreto N° 0382 de fecha 7 de mayo del año 2024, conforme el siguiente texto:

“…c) Se agregarán proformas y/o presupuestos correspondientes a los insumos y/o alimentos a adquirir en un mínimo de dos (2), a los fines de elaborar el presupuesto de adquisición.

Sin perjuicio de ello se promoverá el estímulo a la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados lo que no impedirá que se establezcan los requisitos que deberán reunir los proponentes.

No será exigida la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado, sin perjuicio de que deban ponderarse los antecedentes que tuvieren los oferentes.

En el supuesto de adjudicación a una firma no inscripta en dicho registro, se instará a la misma a que inicie el procedimiento de inscripción en el plazo de siete (7) días hábiles a partir de su notificación. Si no se cumplimentare esta exigencia o no culminare el proceso de inscripción, la empresa quedará imposibilitada de presentarse en nuevos procesos de contratación en el marco de la Emergencia Administrativa y Alimentaria declarada por la Ley N° 3850.

Una de cal y otra de arena

Si analizamos el texto, nos damos cuenta que el autor busca legalizar los que a todas luces es ilegal y absurdo e inmediatamente pone un “pero…”, que en realidad solo está allí para que el impacto de este desastre normativo, tenga menos olor a corrupción de la que emana de su sola lectura.

En el segundo párrafo dice que este instrumento promoverá el estímulo a la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados, casi un piedra libre para que entre el que quiera, pero desliza en el mismo párrafo que esa condición de libertad, “no impedirá” que les exijan los requisitos que deberán cumplir las supuestas empresas y/o particulares que ingresen a contratar con el Estado provincial (¿?).

En el tercer párrafo expresa que “No será exigida la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado”, pero enseguida le agrega que van a ponderarse los antecedentes que tuvieran los oferentes.

Está claro que una de las cuestiones que regula el “Registro Único de Proveedores del Estado”, es que allí están solo las empresas o particulares que han pasado un filtro sobre antecedentes comerciales, fiscales, bancarios y jurídicos, además de cumplir satisfactoriamente con toda la documentación que lo habilita como tal.

No exigir este aspecto fundamental, es vulnerar la seguridad de la contratación y decir que “van a ponderarse los antecedentes” es un contrasentido rayano en el ridículo.

Luego, para no dejar lugar a críticas como las que hacemos en este informe, el Decreto indica que las firmas que ingresen sin estar registradas como Proveedores del Estado, tendrán 7 días hábiles para regularizar su situación. Es como hacer una casa y comenzar a construirla por el techo.

El gran debut

Nuestro informe de fecha 14 de agosto 2024, señalaba que el Ministerio de Desarrollo Social había otorgado una contratación de más de 650 millones de pesos en alimentos, a la empresa Forain SA que no estaba registrada como Proveedora del Estado. Pues bien, todo se preparaba para esta licitación y las que sobrevendrán dentro de esta norma modificada para hacerla marginal y vulnerable, de manera que éstas y otras empresas sin antecedentes en la provincia, puedan facturar millones.

La empresa Forain SA está fuertemente vinculada al PRO y estaría conectada mediante vinculaciones políticas con quien es funcionario dentro del Ministerio, el señor Alberto Parson, actual Secretario de Estado de Economía Social y Presidente del PRO en Santa Cruz. Forain SA, se adjudicó la provisión de alimentos para el Ministerio de Desarrollo Social, en base a la Emergencia Alimentaria dictada unos meses atrás, un acondicionamiento del terreno, para permitir estas ilegalidades.

Las empresas Logistical SA y Equis15 SA, junto con Forain SA, pertenecen al denominado “Grupo L”, un grupo empresarial bonaerense propiedad del denominado “Clan Lusardi”, compuesto por el padre, Sebastián Lusardi y sus dos hijos.

De estas empresas, incluyendo Forain SA, la adjudicataria, ninguna tiene habilitación comercial en Río Gallegos, no posee infraestructura y nunca fueron proveedoras del estado provincial. Y si esto no es suficiente, los Lusardi y las empresas mencionada están denunciadas penalmente por sobreprecios en la provisión de alimentos durante el gobierno de Cambiemos en el año 2018. Ninguna de ellas podría participar en una contratación como Proveedores del Estado, si hubiera una mínima exigencia de legalidad dentro del marco normativo que existía hasta antes de la medida tomada por el Gobernador.

Es decir, la medida adoptada por el gobierno mediante el Decreto 0484/24, anulando el cumplimiento de los requisitos básicos para ser Proveedor del Estado y admitiendo que cualquiera pueda ingresar sin filtros, sin revisar su capacidad técnica, sus antecedentes fiscales, judiciales ni antecedentes de radicación, etc, como proveedor de la provincia, está hecho a la medida del Clan Lusardi, de aquellos que tengan relaciones aceitadas con empresas de otros lugares del país y que pueden venir a facturar en Santa Cruz, mediando la utilización indebida de la “Emergencia Alimentaria” (entre otras emergencias) aprobada en la Cámara de Diputados y que hace a los legisladores que votaron este “manos libres” al Ejecutivo, cómplices de corrupción.

Un simple juego comparativo de fechas, nos ayuda a contextualizar la mentira: El 21 de mayo 2024 el Gobernador firmó el Decreto 0484/24; el 9 de agosto 2024, la firma Forain SA se registró 11:30 como proveedora del Estado y media hora después le fue cedido el contrato de más de 650 millones de pesos; el 29 de agosto 2024, tres meses después de la firma del decreto y 20 días antes que se diera a conocer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Social, cerró el contrato con Forain SA.

Solo faltaría que un fiscal intervenga de oficio, (cosa que no ha ocurrido), que algún legislador (provincial y nacional) de la oposición realice una denuncia en la justicia (lo cual difícilmente ocurra) o que el Gobernador, atento al evidente “error” que cometió, retrotraiga la medida (cosa que jamás ocurrirá). (Agencia OPI Santa Cruz)