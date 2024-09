Lázaro Báez absuelto en una causa por evasión fiscal en Chaco

El Tribunal Oral Federal de Resistencia absolvió hoy al detenido Lázaro Báez y a otros tres acusados en un juicio por presunta evasión impositiva en la provincia de Chaco. Las juezas Noemí Berros, Lilia Carnero y Mariela Rojas emitieron el fallo que también benefició a Julio Mendoza, Claudio Bustos y Jorge Chueco. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el próximo 30 de octubre.

La fiscalía había solicitado una pena de 9 años de prisión para Báez, mientras que la querella de la AFIP pidió una condena de 18 años. La acusación se centraba en la evasión agravada de impuestos, específicamente el IVA y el Impuesto a las Ganancias, durante los años 2013 y 2014, utilizando facturas apócrifas, según las actuaciones administrativas instruidas por el organismo fiscal.

Además de Báez, fueron absueltos Claudio Bustos, ex contador de la constructora Biancalani, el ex presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y Jorge Chueco, abogado y ex administrador de las empresas de Báez. Todos los acusados enfrentaban cargos de evasión impositiva en relación con estas actividades empresariales.

Lázaro Báez, quien cumple arresto domiciliario, ya había sido condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “Ruta del dinero K”. Además, el 26 de agosto pasado, el Tribunal Oral Federal 4 de Buenos Aires le dictó otra condena de cuatro años y seis meses por operaciones de lavado de activos relacionadas con la compraventa de un campo en Uruguay, conocido como “El Entrevero”.

En otro proceso judicial, Báez también fue condenado en diciembre de 2022 a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada” en el manejo irregular de la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. En esa misma causa, la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada, aunque ambos veredictos están pendientes de revisión en la Cámara Federal de Casación. (Agencia OPI Santa Cruz)