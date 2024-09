Violencia de género: fiscalía abrirá los sobres con declaraciones en la causa contra Alberto Fernández

El fiscal federal Ramiro González convocó a las abogadas del ex presidente Alberto Fernández y de la ex primera dama Fabiola Yáñez con el fin de abrir los sobres con las declaraciones de tres testigos, aportados por el ex mandatario, en la causa en su contra por violencia de género. La apertura de los sobres está programada para las 9 en la sede de la fiscalía, ubicada en el quinto piso de los tribunales de Retiro.

Estos testimonios fueron presentados por la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira, y permanecen sellados. La defensa argumenta que los testigos identificados solo con letras deberían mantenerse en reserva debido a motivos de “seguridad nacional”, ya que se trataría de ex trabajadores de la residencia presidencial de Olivos. La fiscalía decidirá si llama a los testigos a declarar después de analizar el contenido de los sobres y escuchar los planteos de las partes.

A continuación, a las 10, se prevé la declaración del ex titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, quien fue relevado del secreto profesional por Fernández, exclusivamente en lo referido a esta causa. Saavedra ya había sido liberado de este deber por Yáñez cuando declaró por Zoom en el marco del mismo expediente.

Para el 12 de septiembre, también está citada a declarar Sofía Pacchi, ex amiga de Yáñez y una de las personas presentes en la polémica fiesta de cumpleaños celebrada en la quinta de Olivos durante la pandemia. La fiscalía, por su parte, espera los resultados de un exhorto enviado a España para que la madre de Yáñez, Miriam Verdugo, declare por videoconferencia, ya que reside actualmente en ese país con su hija y su nieto.

En cuanto al teléfono celular de Yáñez, el juez Julián Ercolini no aceptó que la extracción de datos se realizara en España y que los resultados se enviaran a Argentina. En su lugar, este procedimiento deberá llevarse a cabo en el país. La causa sigue en curso con medidas de prueba pendientes, incluidas aquellas relacionadas con los ingresos y egresos a la quinta de Olivos. (Agencia OPI Santa Cruz)