Ginés González García: “Alberto Fernández no me dejó defenderme”

El ex ministro de Salud, Ginés González García, criticó al expresidente Alberto Fernández al afirmar que no le permitió defenderse en el marco del escándalo por el “Vacunatorio VIP”. En una entrevista con Ramón Indart en Splendid AM990, Ginés expresó su descontento por la falta de apoyo del entonces mandatario y rechazó las afirmaciones de que Argentina tuvo una cuarentena prolongada durante la pandemia de Covid-19. “A mí no me dejó defenderme Alberto Fernández”, dijo, señalando que no cree en la necesidad de buscar culpables constantemente en el país.

En relación con la cuarentena, Ginés González García desestimó la idea de que Argentina haya tenido el aislamiento más extenso de la región, en contraste con los dichos del ex ministro de Economía, Martín Guzmán. “El aislamiento no fue el más largo”, afirmó, agregando que si bien hubo una gran cantidad de casos y muertes, “no fuimos el peor de América”. Asimismo, criticó la insistencia mediática sobre la prolongación de la cuarentena, argumentando que el país evitó la primera ola del virus gracias a las medidas de aislamiento.

Por otro lado, el ex ministro Martín Guzmán reconoció que la cuarentena se extendió más de lo necesario, señalando que se convirtió en una “bandera política” que fortalecía al gobierno de Alberto Fernández. Guzmán también destacó que las restricciones impuestas desde marzo de 2020 tuvieron un efecto profundamente desigual, impactando especialmente a los trabajadores más vulnerables, tanto formales como informales.

En respuesta a estas declaraciones, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra Alberto Fernández por presunto abuso de autoridad, acusándolo de tomar decisiones que habrían ido en contra de la Constitución y las leyes nacionales durante la gestión de la pandemia. (Agencia OPI Santa Cruz)