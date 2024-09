Con los sindicatos en la calle en la Legislatura de Santa Cruz, el RIGI volvió a Comisiones porque no tenían “las manos”

Ayer, el gobierno provincial, quien había enviado el RIGI para ser aprobado en la Cámara de Diputados, tuvo una derrota legislativa importante al no poder aprobar el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones que Vidal acordó implementar con el equipo ministerial del presidente Milei.

Desde temprano y tras una acción sindical que se remonta a un mes atrás con reuniones con diputados de los distintos bloques porque el Gobernador Vidal nunca los atendió, un grupo de gremios estatales y privados, tanto nacionales como provinciales, hicieron presencia fuera de la Legislatura para apoya a un par de compañeros que ingresaron e hicieron escuchar su posición sindical sobre el Régimen de Incentivo, implementado por el gobierno nacional y al cual adhiere el provincial, marcando allí todos los aspectos negativos de una ley que atenta no solo contra la estabilidad laboral y el derecho de los trabajadores, sino que le permite a las multinacionales que exploten y se lleven todos los recursos naturales (incluyendo el agua), a precio de liquidación.

Finalmente la aprobación no prosperó y debieron volver a comisiones el proyecto RIGI, donde fue analizado y discutido oportunamente, las fuentes en la legislatura señalaron que “si iban a la votación, perdían”, refiriéndose al oficialismo, quien sabía “que no podían contar con el voto positivo de los diputados Muñoz, Barriento y Valenzuela”, ante lo cual, los diputados del SER decidieron volver a pasar a las comisiones, porque allí volverán a insistir (vaya a saber por qué medios) para que aquellos indecisos o decididos a no votar el RIGI, “reflexionen” para que el proyecto pueda tomar impulso.

“Hacia afuera esto es una cuasi derrota para Vidal, por eso no se jugó, aún cuando en la Cámara tenga mayoría; está visto que hay gente dispuesta a pensar por sí mismo y no quieren inmolarse tras un proyecto que solo responde a un compromiso del Gobernador con el presidente”, indicó la fuente a OPI, agregando “Ahora en Comisiones si a este proyecto le modifican una coma va a dejar de ser el RIGI y ahí les va a ser aún más difícil aprobarlo en el futuro”, aseguró.

Con los sindicatos en la calle en la Legislatura de Santa Cruz, el RIGI volvió a Comisiones porque no tenían “las manos”

Representantes de los gremios tomaron la palabra en la sesión y expusieron su punto de vista en relación con la ley y en reclamo ante todos los diputados (oficialistas y de la oposición) para exigirles la toma de conciencia de lo que iba a aprobar, dejando un documento crítico contra el RIGI, tras lo cual la Legislatura decidió en envío a Comisión y los manifestantes abandonaron su lugar en las calles, frente a la Cámara de Diputados. (Agencia OPI Santa Cruz)