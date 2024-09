Definen continuidad de la restricción de uso de cubiertas de invierno

(OPI TdF) – El próximo lunes 16 de septiembre se definirá en Tierra del Fuego la vigencia de la restricción del uso de cubiertas de invierno en todo el territorio provincial como parte de la continuidad o no del “Operativo Invierno 2024”.

La definición se conocerá cuando se reúnan el Comité Operativo en el destacamento Lago Escondido donde participará el secretario de Protección Civil, Pedro Franco.

El funcionario indicó a modo de evaluación del operativo invernal que “tuvimos un mayo con mucha nieve, un junio que fue el más frío de los últimos 22 años y con todo lo que eso ocasionó para la provincia; julio hubo muchas nevadas al igual que en gran parte de agosto, y ahora tenemos una merma considerable”.

Aseguró que “los caminos están secos, pero, no obstante, si bien la gente permanentemente está preguntando y piensan que ya no es necesario, como autoridad entendemos que no se puede levantar de un día para otro el Operativo Invierno y la utilización del neumático de invierno”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)