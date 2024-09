Después del primer golpe de efecto, silencio en YCRT. Thierry Decoud ¿Afuera, adentro “o preparando” su salida?

Luego de conocerse el acto de corrupción explícito sobre la venta de carbón a la empresa israelí TEGI Ltda, la cual no se concretó debido a un pedido de coimas de personajes que intermediaban en el negocio, presumiblemente por orden o con la complacencia de algún funcionario del gobierno nacional, sobrevino la rápida reacción del presidente Milei que ordenó echar al Interventor de YCRT Thierry Decoud.

Te puede interesar: Echaron a Thierry Decoud. Comenzó el “Operativo despegue”. Los antecedentes del ex Interventor los adelantó OPI y hoy los confirma y amplía Clarín

Han pasado cuatro días desde el escándalo y solo se conoció el escueto mensaje emitido por el vocero Adorni y desde allí en adelante no existe una sola señal de lo que está ocurriendo en YCRT puertas adentro y menos aún en la conducción de la empresa.

Las fuentes consultadas por OPI en Buenos Aires, indican que Decoud no va a seguir como interventor, “pero le están dando un tiempito para que acomode sus papeles…” señalaron desde la calle Cabildo 65 en CABA.

Si bien no hubo una explicación más concreta sobre lo que significa “acomodar los papeles”, pudimos determinar que puertas adentro de la empresa se produjo un terremoto político, por cuanto hay muchas personas que llegaron con la nueva administración (29 de ellos fueron mencionados en nuestra investigación), no están de acuerdo con dejar sus puestos y pretenden seguir en el cargo, aún con el nuevo interventor que designen; “Es un tema que no está resuelto y desde el Ministerio no han dado ni una sola señal de hacia dónde va a ir el ministro por orden del presidente”, nos adelantaron.

Te puede interesar: El interventor de YCRT ingresó 29 personas de su confianza a trabajar en las oficinas de la empresa de calle Cabildo en Buenos Aires

Otra fuente alude a que quienes defienden a Decoud lo disculpan porque él personalmente “no tuvo nada que ver” con la intermediación que se conoció a través de los audios publicados por el diario Clarín; pero su relación de amistad con uno de los principales coimeros que extorsionan o pretende extorsionar al empresario tucumano, genera la sospecha clave de que Decoud estaba en total conocimiento de los hechos y lo acusan (internamente) de haber propiciado este tipo de negocios paralelos.

Por su parte, el gobernador Claudio Vidal se encuentra muy contrariado porque con el ex Interventor habían planificado ubicar el carbón a través de un cliente en el exterior y lo más importante, encontrar capitales privados que estén disponibles para invertir una cifra millonaria en dólares, especialmente para hacer funcionar la Usina de 240 Mw. Indican algunas de nuestras fuentes que existiría una empresa israelí interesada en el tema, lo cual, a raíz de lo ocurrido, esto podría entrar en una pausa o caerse definitivamente.

Sobre este tema OPI está realizando una interesante investigación para determinar con datos ciertos y concretos, de qué empresa se trata, cuál es el monto de la inversión y las condiciones que se discutirían en un posible acuerdo.

“Por 20 mil dólares que se quisieron guardar cuatro tarados que no saben ni siquiera lo que es el carbón, ahora pierden la oportunidad de hacer un gran negocio que podría salvar a la cuenca”, remarcó la fuente, insistiendo que esto es parte del enojo de Vidal, quien había hablado otra cosa con Decoud.

Las versiones infundadas

Dentro de la empresa corren un sinnúmero de “versiones” que se generan ante la falta de información oficial, respecto del futuro de YCRT y especialmente el conductor que el gobierno nacional pondrá en la Intervención, luego que se produzca la salida concreta de Thierry Decoud.

La versión más sustentable es que colocarían en la Intervención otro designado por el gobierno nacional a instancia de los “asesores” que rondan las cercanías de Caputo y Francos, así como ocurrió con Decoud en su momento.

La otra versión que salió de sectores sindicales vinculados a la empresa, es que con acuerdo del gobierno nacional, Claudio Vidal proponga una persona de su confianza para desempeñar esa tarea, pero (aún cuando el gobierno nacional acordara algo así), el costo político podría ser muy grande para el gobernador, por cuanto esa persona de su entorno, debería acatar las órdenes del presidente en materia presupuestaria o de privatización y como todos sabemos, en este momento, todas esas políticas son ampliamente resistidas por los sectores sindicales que están en el yacimiento.

Por ese motivo, el funcionario que se desempeñe como Interventor debería aplicar decisiones que se toman en el gobierno de Milei y le generaría dificultades políticas serias al gobierno provincial, ante un sinnúmero de problemas que se pueden presentar en una gestión tan compleja, que no se puede disociar del tema político-partidario.

Urgencias que no parecen urgentes

Mientras todo esto transcurre con singular lentitud, YCRT, además de estar “en pausa” y sin un responsable visible en la conducción institucional, tiene no menos de 60 mil toneladas de carbón apilado en Río Turbio y Punta Loyola.

Ese material corre serios riesgos de entrar en autocombustión, un proceso natural que se genera cuando el carbón apilado no es aireado convenientemente y se facilita la combustión espontánea por una reacción química entre el carbón y el oxígeno, lo cual genera energía en forma de calor que se transmite a través de la porosidad del carbón y esto hace que las toneladas allí acumuladas, se incendien y se pierdan.

Para ello, el personal debe estar moviéndolo constantemente de un lado a otro con maquinarias y camiones, en las mismas playas de acopio, para evitar que el mineral se queme, con las consiguiente pérdidas materiales y perjuicio para la empresa.

Actualmente y desde hace muchos meses atrás, la usina 240 no funciona y no se despachan barcos con carbón, con lo cual, YCRT, debería encontrar un comprador de forma inmediata para sacar el carbón acopiado o parar la producción.

Ninguna de estas opciones, hoy, parecen estar en debate. (Agencia OPI Santa Cruz)