El historial de los palos blancos de Lázaros, amigos del gobernador Vidal y Sergio Acevedo, a los que el testaferro de los Kirchner les reclama los bienes de Austral

El 31 de junio 2024 publicamos un informe donde dábamos a conocer de manera exclusiva, la presentación judicial que hizo Lázaro Báez ante el Juzgado de Instrucción de Primera Instancia de Río Turbio con la representación jurídica del abogado Walter Chiara como apoderado y el patrocinio letrado de Juan Carlos Botik denunciando a Roberto Damián Garro, que tiene domicilio en Barrio Los Pinos, Casa “a” 4, de esa localidad de la cuenca, por la apropiación de maquinarias y bienes que habían quedado en poder de éste último, luego que se iniciaran las acciones judiciales que lo condenaron y dejaron a Austral Construcciones SA en un proceso de quiebra e investigación por lavado de dinero.

En este segundo informe vamos a revelar quién es la familia Garro que Báez tiene bajo la mira para “recuperar sus bienes” con el argumento poco creíble de que intenta que los jueces encargados de investigar, no tengan impedimentos a la hora de impartir justicia.

OPI ha venido publicando esta historia de relaciones comerciales, políticas, sindicales y privadas desde hace varios años y nadie en la cuenca carbonífera hasta antes del 2015, dejaba de calificar a Garro como “el testaferro de Lázaro”. Pues bien, a partir de nuestros informes, vamos a establecer esta suerte de entrelazamiento de amistades y negocios que terminan uniendo a Lázaro Báez, la familia Garro y al sindicato de petroleros privados que en ese momento estaba bajo la conducción de Claudio Vidal.

El día 2 de agosto 2023 en OPI publicamos una investigación donde publicamos un convenio entre la Asociación Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF representado por Oscar Sánchez y Claudio Vidal, en ese momento Secretario General de Petroleros Privados, pero por las firmas al pie del documento este acuerdo lo hizo Vidal en nombre propio, lo cual resulta de la lectura del mismo.

En ese convenio Vidal le “donó, le cedió o le regaló”, aunque utiliza la palabras “le construye”, una serie de drenajes en el terreno del gimnasio de la APS en su sede de Río Turbio a través de la contratación (para realizar los trabajos) de la empresa Tres Hermanos SRL.

En la redacción del documento, APS y dirigente petrolero, colocan a un tercero, que es la empresa Tres Hermanos SRL quien fue contratada por APS, que en el texto se menciona como “Contratista”, pero ningún representante o apoderado de la constructora firma al pie del contrato; solo lo hacen (como dijimos) APS y Claudio Vidal, por lo tanto y de acuerdo al documento firmado, quien legalmente obliga a la empresa a cumplir el contrato, se interpreta que es Vidal y así como está refrendado Tres Hermanos SRL respondía a las órdenes y directivas de Claudio Vidal que es quien rubricó el contrato.

Tal como está expresada la operatoria en este contrato de obra, las dos únicas partes de contrato son : APS que encarga la obra y Claudio Vidal, virtual gerenciador de la empresa, quien la obliga dando por hecho que responden a sus directivas; Tres Hermanos SRL, tiene la calidad de “un tercero”, porque en ningún lado firma el contrato.

En el artículo primero del documento, APS contrató a al empresa Tres Hermanos SRL “para que brinde servicio de 150 horas de excavadoras con orugas; 150 horas de camión y 150 horas de cargadora a los fines de realizar trabajos de 130m3 de canto rodado para trabajos de drenajes en las obras del gimnasio situado en calle Glaciar Frías Manzana 31100 Parcela 1 de Río Turbio” y agrega al final “para poder continuar con el piso interior”.

En el segundo artículo del documento que publicamos, APS responsabilizaba a Claudio Vidal de tener a su cargo la seguridad y lo más curioso resulta en el artículo cuarto donde expresa “El Contratista” no percibirá suma alguna por esta labor, pactando las partes que el contrato es de carácter gratuito manifestando el Contratista su intención de generar un beneficio a favor del Comitente”, es decir que acá está claro que Vidal le regaló o donó esta obra a APS porque expresa que le quiere dar un beneficio personal al gremios de Personal Superior de YCRT.

El contrato no indica contraprestación de APS por la obra realizada por Claudio Vidal a través de la empresa constructora. A su vez, el contrato carece de valores monetarios, no se habla de montos, por los costos de las 450 horas de máquinas retro, camiones y cargadoras, es decir, no se deja asentado cuál es el valor de la obra ni el presupuesto pasado por la empresa Tres Hermanos SRL.

Estimativamente, la hora de una máquina o camión, en ese momento, rondaba los 17 mil pesos (mínimo), por lo tanto este “regalo” de Vidal a APS significó (aprox) $ 7.650.000,00, a lo cual habría que agregarle el salario de quienes las operaron, por parte de la empresa Tres Hermanos SRL.

Y aquí viene la frutilla del postre; el Artículo cuarto.

“El Contratista no percibirá suma alguna por esta labor, pactando las partes que el contrato es de carácter gratuito, manifestando el Contratista su intención de generar un beneficio a favor de la Comitente”, dice este items.

En base al reclamo que hizo Lázaro Báez por vía judicial, cabe inferir que esta obra, contratada por Vidal como dirigente petrolero, en favor de APS y utilizando a la empresa Tres Hermanos SRL, se hizo con la maquinaria, camiones, bateas y retroexcavadoras, propiedad del testaferro de Néstor y Cristina, por los motivos que acá vamos a explicar.

Y aparecen los Garro

Tres Hermanos SRL fue constituida formalmente en Río Turbio Expediente N T-295/19, por escritura N 188, F 537 del 30/07/19 por la escribana Adriana L. López, Registro Notarial 35, de esa ciudad y habilitada con la suma de $ 210.000,00.

La sociedad fue constituida por: Héctor Horacio Garro (Gerente), Roberto Damián Garro y Mario Ariel Garro.

La primera y especial vinculación que encontramos uniendo a la empresa con este convenio extraño y dudoso entre APS y Claudio Vidal es que Héctor Garro es el socio político de Sergio Acevedo, unido al SER y quien lo acercó al petrolero.

La segunda gran vinculación que despeja todo tipo de duda sobre la existencia de una maniobra político-empresarial-sindical detrás de todo esto es que Roberto Damián Garro (hijo de Héctor) fue como candidato a Diputado por el Pueblo de Río Turbio, dentro de “Por Santa Cruz” (Lista 704), correspondiente al espacio de Claudio Vidal (SER), acompañado por Adriana Mercado, como suplente.

Es decir, que al menos dos de los integrantes de la firma Tres Hermanos SRL, son dependientes políticos de Vidal y el SER. Y ellos mismos son quienes realizaron de manera “gratuita” las obras del drenaje que el petrolero “donó” a APS. Todo resulta sospechosamente irregular y sin duda despierta las suspicacias suficientes para inferir que tras esta maniobra simulada, hay un interés oculto que ninguno, hasta el momento, aclara obviamente.

El socio de Acevedo y Vidal

Quien, como dijimos, está asociado políticamente con Sergio Acevedo, ex gobernador y actual candidato a gobernador por el SER, es Héctor “el negro” Garro, quien fue sindicado oportunamente como el testaferro de Lázaro Báez en la cuenca y a quien ahora Lázaro le reclama judicialmente las maquinarias. Garro formó parte de las causas de Vialidad y en los años´90, fue parte del Directorio de Vialidad Provincial junto a Nelson Periotti y de allí resultó involucrado en la causa ventilada en juicio oral, por haber adjudicado 52 obras al testaferro de NK. Vive en General Acha (La Pampa)

Fue Héctor Garro quien se puso al hombro la obra de pavimentación entre el cruce de la ruta 40 y el puesto fronterizo Laurita (Río Turbio), la cual cobró pero jamás terminó. Tuvo una empresa constructora propia, fue contratista de Kank y Costilla y Gotti y con la salida del gobierno de Cristina Fernández volvió a La Pampa y sus hijos quedaron en la cuenca carbonífera.

De acuerdo a información suministrada por “El Diario” de La Pampa en su regreso desde Santa Cruz a esa provincia, vendió 6 mil hectáreas que compró en Victorica (LP) y con ese capital habría comprado los hoteles Ecop, de Garal Acha y La Delfina, en Santa Rosa, capital de esa provincia.

A los amigos, todo

En enero 2024, una vez asumido el cargo de Gobernador de la provincia, Claudio Vidal nombró a Roberto Garro como Gerente Distrital Río Turbio de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado y de alguna manera, como señalamos en nuestro informe donde mostramos la candidatura de Garro en la boleta del SER y luego el nombramiento del empresario rioturbiense como funcionario del gobierno de Claudio Vidal, queda absolutamente corroborado la vinculación de todos los nombrados y el entramado de negocios financieros, empresariales y políticos que conforman. (Agencia OPI Santa Cruz)

